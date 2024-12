El regreso de Cazzu a los escenarios: este fue su mensaje para Christian Nodal y Ángela Aguilar

Cazzu, conocida como La Nena Trampa, hizo su esperado regreso a los escenarios durante el Festival Buenos Aires Trap, marcando un poderoso retorno tras su pausa para convertirse en madre.

Este fin de semana, la artista argentina deslumbró en su natal Argentina con una presentación que no solo encendió las redes, sino que también pareció llevar un mensaje claro y directo.

La canción que desató la polémica

Durante su show, Cazzu interpretó "Mucha Data", un tema de 2019 cuya letra resonó con la reciente polémica que la rodea.

Fragmentos como "Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él" y "Yo lo probé, lo descarté / No era pa´ tanto" fueron interpretados por muchos como una indirecta hacia su ex, Christian Nodal, y su relación con Ángela Aguilar.

Aunque no es una composición nueva, la intensidad con la que Cazzu la cantó en este contexto hizo que las redes explotaran en su apoyo.

Una madre y artista que inspira

Tras dar a luz a su hija Inti en septiembre de 2023, Cazzu había mantenido un perfil bajo, enfrentando en silencio la controversia por su ruptura con Nodal y las especulaciones sobre la rapidez de su nueva relación con Ángela Aguilar.

Aunque Ángela insinuó en una entrevista que Cazzu sabía sobre su relación con Nodal, la trapera desmintió estas afirmaciones, señalando que Nodal le había dado otros motivos para el fin de su relación.

"La jefa volvió"

Los comentarios en redes fueron unánimes:

"Que el resto soporte", "La jefa volvió con toda", "Reina absoluta"

En un evento donde compartió escenario con grandes nombres del género como Nicki Nicole, Duki y Bizarrap, Cazzu dejó claro que no solo está de vuelta, sino que llegó para reafirmar su lugar como una de las voces más poderosas del trap latino.