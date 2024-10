El Hoyo 2 de Netflix: final explicado de la película que es sensación

Hace unos cuantos años una película española sorprendió a los suscriptores de la plataforma Netflix; se trataba de El Hoyo, la cual nos presentó una muy peculiar prisión donde la comida es el eje en torno al cual gira esta historia de suspenso y ciencia ficción.

Pues bien; por fin llegó a la plataforma la muy esperada secuela El Hoyo 2, dirigida de nueva cuenta por Galder Gaztelu-Urrutia y que muchos esperaban diera más luz a los hechos acontecidos en la primera parte.

Sin embargo, todo parece indicar que El Hoyo 2 trae sus propias interrogantes más allá de explicar lo visto anteriormente. Habiendo dicho lo anterior, si no has visto esta película, lo mejor es que no sigas leyendo pues habrá muchos spoilers adelante...

Final de El Hoyo 2 explicado

Cabe recordar que en El Hoyo seguimos la historia de Goreng al interior de esta prisión, donde conoce a Trimagasi y a Miharu, quien supuestamente buscaba a su hija pese a que en ese lugar no deberían admitir menores.

Conforme se desarrolla la historia Goreng llega al fondo del hoyo, de donde envía a una niña a las partes más alta como un mensaje de solidaridad; sin embargo, todo indicaba que tanto él como Trimagasi estaban muertos o en un estado parecido a la muerte.

En esta nueva entrega nos volvemos a encontrar con Trimagasi, lo cual nos hace pensar si en verdad se trata de una secuela o, como muchos han debatido, una historia paralela a la película original que iniciaría momentos antes que esta.

En esta historia conocemos a Perempuán, quien se adentra en el hoyo para tratar de olvidar un accidente que causó la muerte de la hija de un hombre que ella amaba.

A lo largo de la película vemos cómo las estrictas reglas que reinaban en el lugar causan la muerte de varios internos, así como un enfrentamiento entre los llamados ´ungidos´ y los ´bárbaros´, en la cual participan Trigamasi y Perempuán, dejando a el hoyo en la anarquía que vimos en el primer filme.

Al final de su viaje al fondo de la prisión Perempuán se encuentra con el cuerpo de Goreng, lo que hace pensar que sus historias ocurrieron casi al mismo tiempo; además, la mujer también se encuentra con un niño a quien también envía de vuelta antes de salvarse ella misma.

Es ahí donde todo cambia; en vez de ser devorada, Perempuán en recibida cálidamente por varios de los personajes de la película, principales o no tanto, en una especie de ´más allá´ a donde llegan todos los que de una u otra forma logran ´escapar´ del hoyo.

En un momento los protagonistas de ambas películas se encuentran y se funden en un beso, que más que significar una relación personal entre ambos parece más una comunión, una unión intrínseca al ser quienes por un lado liberan y por el otro tratan de regular lo que ocurre ahí.

Muchos entienden entonces que más allá de ser una película con un significado literal, es más bien una con un trasfondo filosófico, que habla sobre la solidaridad y la fe del ser humano para encontrar un futuro mejor.

¿Ya tuviste la oportunidad de ver El Hoyo 2? Déjanos tus opiniones en nuestras redes sociales.