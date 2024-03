El Cuervo abre sus alas en el primer avance de la nueva versión con Bill Skarsgard

Hace unas horas se reveló el primer avance oficial de la nueva versión de la película El Cuervo, originalmente protagonizada por Brandon Lee en 1994. Este remake estará encabezado por Bill Skarsgard, quien saltó a la fama tras encarnar al temible Pennywise en la más reciente versión de Eso.

El Cuervo abre sus alas

Inspirada en la novela gráfica de 1989 creada por James O´Barr, la película de 1994 nos trae a Eric Draven y Shelly Webster, una pareja de enamorados que son objeto de un terrible asesinato.

Es ahí donde la magia (por llamarlo de alguna manera) comienza, pues Draven regresa de la muerte para vengar la muerte de Shelly y, de paso, poner en su lugar al grupo de criminales que acabó con la vida de ambos y de muchas personas más.

Según la leyenda, un cuervo llega a tomar las almas de las personas que fallecen para llevarlas al más allá; sin embargo, a veces ocurre algo que hace que estas no descansen en paz, y tienen que volver para enmendar las cosas.

Brandon Lee y Sofia Shinas protagonizaron el primer filme con un aire más gótico y con ambientes oscuros; más allá de la tragedia que envolvió la producción al morir Lee en el set de filmación, la película se volvió de culto entre los fanáticos del género de terror.

Ahora, Bill Skarsgard y la cantante FKA Twigs tendrán la responsabilidad de traer a un Cuervo para las nuevas generaciones, lo cual queda bastante claro con el primer avance, con un aire muy distinto a la película de 1994.

Aquí podemos ver a Eric y Shelly conocerse en lo que sería un centro de detención u otro espacio parecido, donde se habrían enamorado.

En un momento, nos enteramos que ambos tienen un pasado bastante oscuro, lo que derivaría en que un grupo de extraños decidan acabar con la vida de la pareja y haciendo que Eric vuelva del más allá para cobrar venganza.

Esta nueva encarnación de El Cuervo llegará a las salas de los Estados Unidos el 7 de junio; dirigida por Rupert Sanders (Ghost in the Shell) podría ser uno de los grandes éxitos del verano de este año, aunque a algunos fanáticos no les ha agradado mucho la nueva imagen del personaje.

Si aún no has visto el primer avance de El Cuervo con Bill Skarsgard, te lo dejamos a continuación: