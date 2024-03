Eduardo España expresa su sentir tras no obtener el papel de Chespirito

El actor y comediante habla de la bioserie de Chespirito al no ser elegido para protagonizarla:

"No estoy deprimido, ni mi familia está enojada, como lo han publicado en espacios chafas y amarillistas. No tengo tiempo de deprimirme, tengo demasiados proyectos en puerta y estoy muy enamorado de mi pareja y feliz por estar vivo, sano y entusiasmado. Nacimos sin calzones, eventualmente llegó lo demás. Las etiquetas que te quieran poner, salen sobrando, las navajas que busquen amarrar contigo, están de más. Lo que se vuelve interesante en este mundo tan maravilloso y a la vez golpeado, es que busques ser una buena persona y trabajes por crecer y mejorar constantemente y te de gusto y aplaudas el éxito de los demás. Arderte te pudre, seguir caminando y divirtiéndote, habla bien de ti. Felicito a mi querido y admirado @pablocruzguerrero por la gran oportunidad de interpretar a Chespirito en la tan cantada bioserie. Que alguien diga que no me seleccionaron porque hago muchas novelas o estoy muy visto sí me hace cagarme de risa y cuestionar su reducida visión, con todo respeto. Mis mejores deseos querido Pablo. Aguanta vara ante los ataques y sigue haciendo bien tu trabajo como lo has hecho en muy buenos proyectos. Te abrazo y te felicito y hasta te sigo queriendo. Deseo que le vaya de maravilla a la serie y que sigan surgiendo muchas fuentes de trabajo para todos y sembremos lo mejor que podamos desde nuestras posibilidades".

Se lee en un comunicado.