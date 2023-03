Dulce María vuelve a la pantalla chica con 'Pienso en ti'

Dulce María está de regreso en los melodramas de Las Estrellas con ´Pienso en ti´, melodrama que realiza después de haberse casado y convertido en mamá, y que estelariza al lado de David Zepeda, bajo la producción de Carlos Bardasano.

"Estoy muy contenta y agradecida con esta gran oportunidad que me brinda Carlos Bardasano", comentó la cantante y actriz a Imagen de Veracruz.

"Me emociona mucho regresar a las telenovelas de Televisa con un protagónico y además rodeada de una gran historia de amor y a la vez muy musical, acompañada también de un gran reparto de actores y primeros actores, además de grandes directores", agregó.

Producción

´Pienso en ti´, dirigida por Luis Manzo y Carlos Santos, "es un proyecto muy completo, muy bonito, que lleva música y actuación", como definió Dulce María, quien aseguró llegó en un momento "inesperado" a su vida, pues se encontraba desarrollándose de forma personal.

"Acababa de ser mamá y estaba re encontrándome conmigo misma, como mujer y profesionista, además de la participación que tuve en ´¿Quién es la máscara?´", comentó.

"Pero al momento que me habló mi manager y me comentó de qué trataba la trama, no dudé un solo instante en aceptar el proyecto, que espero el público lo disfrute mucho tanto como yo a la hora de las grabaciones", dijo la actriz.

Dulce María da vida a ´Emilia´, una mujer que a pesar de las adversidades y la oposición de su madre, deberá luchar por cumplir su anhelo de ser cantante, sin imaginar que, además, encontrará el amor al lado de ´Ángel´ (David Zepeda) vocalista de la banda L2-22 quien la ayudará a materializar su sueño.

DULCE MARÍA Y DAVID ZEPEDA interpretan a 'Emilia' y 'Ángel' en 'Pienso en ti'.

Apoyo

La también integrante del grupo RBD comentó que aunque le causa dolor dejar a su hija María Paula de dos años en casa con su familia para salir a trabajar.

Sin embargo, aseguró que se encuentra lista para arrancar la gira de conciertos con la agrupación, la cual comenzará a mediados del año y que ha sido todo un suceso, pues continúan sumándose fechas de presentaciones.

"He tenido largas jornadas de grabaciones con la telenovela y además ya pronto comenzarán los ensayos con RBD" -comentó- "Pero Francisco mi esposo y mi familia en general, sin duda son un gran pilar para mí y siempre están apoyándome en todos mis proyectos y todos mis sueños como actriz y cantante."

´Pienso en ti´ inicia transmisiones este lunes 13 de marzo a las 8:30 p.m. por Las Estrellas. La producción cuenta con un gran elenco, dentro de los que destacan Alexis Ayala, Jessica Diaz, Brandon Peniche, Federico Ayos, Yolanda Ventura, María Fernanda García y Eugenia Cauduro.