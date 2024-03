Drake Bell confiesa haber sufrido abuso sexual a los 15 años

Drake Bell, antigua estrella de la cadena televisiva Nickelodeon, confesó que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 15 años. El responsable fue identificado como Brian Peck, quien era entrenador de diálogo.

Bell hizo estas declaraciones para la próxima serie de Investigation Discovery llamada Quiet on set: The Dark side of Kids TV, donde hablará por primera vez de este suceso.

Drake Bell reveló que un entrenador de diálogo de Nickelodeon abusó de él cuando tenía 15 años.



El entrenador Brian Peck, que trabajó en All That, The Amanda Show y Drake & Josh, fue sentenciado a 16 meses de prisión por cargos de abuso sexual infantil en 2004.



Bell reveló... pic.twitter.com/AhzXoRzMqs — Indie 505 (@Indie5051) March 5, 2024

Peck trabajó en los programas All That y The Amanda Show, este último protagonizado por Drake Bell desde 1999 hasta el año 2002; posteriormente, Bell protagonizaría su propia serie en 2004: Drake & Josh.

Peck logró ser arrestado en el año 2003, pesando sobre él múltiples cargos por presunto abuso sexual en contra de un menor no identificado; según Variety, en 2004 el acusado no refutó los cargos de realizar un acto lascivo ´con un joven de entre 14 y 15 años´ ni de copulación oral con un menor de 16.

Brian Peck recibió una condena de apenas 16 meses de prisión, además que tuvo que registrarse en la lista de agresores sexuales en octubre de 2004.

Por ahora, y posiblemente hasta que no se estrene el programa, no sabremos la naturaleza del abuso al que fue sometido Drake Bell.

Drake Bell, víctima de abuso sexual

Según el avance emitido este 5 de marzo por el canal Investigation Discovery, Quiet on set se estrenará el 17 de este mes en los Estados Unidos, ahí "Drake Bell hablará públicamente, por primera vez, la historia de abuso que sufrió a manos de Brian Peck".

Recientemente, Peck volvió a estar en la mira pública tras conversar con Rider Strong y Will Friedle, exestrellas del programa Aprendiendo a Vivir con quienes participó en un podcast.

El entrenador de diálogo fue estrella invitada en algunos episodios de la serie, donde formó una amistad con ambos artistas; en 2003, tras revelarse la acusación, Peck contactó a Friedle entre lágrimas. Este, afirmó, instintivamente trató de ´consolarlo´.

Posteriormente, y tras aceptar atestiguar a su favor en el juicio, tanto Rider Strong como Will Friedle comenzaron a dimensionar la situación, admitiendo que estaban ´del lado equivocado de todo´.

Quiet on set: The Dark side of Kids TV explorará en cuatro partes las condiciones laborales que vivían los protagonistas de decenas de programas infantiles de los años 90 y principios del 2000, sobre todo aquellos creados por Dan Schneider, como Zoey 101 y iCarly.