Documental Quiet On Set: dónde ver la serie que revela abusos de Nickelodeon

"Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" es un documental que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento infantil. A través de entrevistas a ex-actores, escritores y miembros del equipo de Nickelodeon, explora las perturbadoras experiencias vividas por las estrellas de programas como "All That", "The Amanda Show", "iCarly" y "Victorious". ¿Cómo y dónde ver el programa? Aquí te lo contamos.

En estos momentos, tanto Max como Prime Video cuentan con los cuatro episodios del documental que narra las atrocidades que vivieron distintas estrellas y trabajadores de lo que en ese momento eran Nickelodeon y el productor Dan Schneider.

¿Dónde ver el documental?





Por el momento, solamente se puede ver en Estados Unidos, por lo que si quieres poder mirar el programa, vas a tener que seguir estos pasos:





- Necesitas activar una vpn que te permita establecer tu conexión de IP como si estuvieses en los Estados Unidos.

- Tienes que tener una cuenta tanto de Max como de Prime Video.

- Una vez hecho todo esto, tienes que ingresar y encontrar el documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" en cualquiera de las plataformas.

- Listo, le das play y empiezas a ver el documental.









¡Malas noticias! pues todavía no se ha confirmado que el documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" llegue tanto a Max como a Prime Video en Latinoamérica.

De esto trata...

El documental 'Quiet On Set: The dark side of kids TV' en el que diferentes artistas como Drake Bell relatan los abusos de los que fueron víctima mientras trabajaban en Nickelodeon.

Además, señala el ambiente tóxico y abusivo dentro de la televisión infantil de los 90, "con relatos desgarradores de exestrellas infantiles y miembros del equipo que investigan el equilibrio de poder en la industria y revelan una era que infligió heridas duraderas que aún se sienten hoy", dice la sinopsis del programa.