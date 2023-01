Diego Luna rechaza protagonizar a Cuauhtémoc Blanco en bioserie

Las bioseries son algo que ha ido ganando gran popularidad en los últimos años, pues artistas como Vicente Fernández, Juan Gabriel o Paquita la del Barrio han sido homenajeados con este tipo de programas.

Recientemente, Cuauhtémoc Blanco dio a conocer que él también está interesado en lanzar un proyecto sobre su vida, por lo que el exfutbolista, recientemente expresó su deseo de que Diego Luna sea el artista escénico encargado de interpretarlo en una bioserie de su vida.

Es de recordar que el nacido en Toluca, Estado de México, fue nominado a los Globos de Oro en la categoría de "Mejor Actor de serie de drama" gracias a su protagónico en "Andor", personaje que forma parte del universo de Star Wars, una de las sagas más icónicas en la industria del cine.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación donde Diego Luna dio a conocer las razones por las cuáles rechazaba el ofrecimiento.

"Yo tengo dos pies izquierdos, no podría", dijo de forma contundente.

"Solo me encantaría que hicieran algo sobre Cuauhtémoc, me toco verlo jugar, no sé, te digo que para eso hay que jugar bien al fútbol ¿no?, no está fácil"

¡Diego Luna rechaza protagonizar la serie sobre la vida de Cuauhtémoc Blanco! ? ¡Además, agradece las muestras de cariño que ha recibido luego del fallecimiento de su padre! #EsteJuevesVoy #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/2WOtntcQBY — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 5, 2023

Diego sobre el fallecimiento de se papá

al descartar por completo la

Por otro lado, el artista se mostró reservado al hablar del duelo que actualmente atraviesa por la muerte de su padre, no obstante, agradeció al público que le ha enviado mensajes de apoyo.

"Ya de esas cosas más íntimas no me gusta platicar, los procesos son de cada quién (...) estoy muy agradecido con las muestras de cariño que he recibido", sentenció.