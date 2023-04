Descubren a Taylor Swift subiendo al escenario del 'Eras Tour' en carro de limpieza (+Video)

Los fans de Taylor Swift han seguido paso a paso el desarrollo de su nueva gira, The Eras Tour, de la cual han inundado las redes sociales.

Y una de las nuevas publicaciones es la revelación de cómo la intérprete de 'All too well' entra al escenario, la cual se rumoraba lo hacía a través de un carro de limpieza.

Misterio resuelto

El misterio fue resuelto esta semana, cuando seguidores de la cantautora estadunidense compartieron a través de un video cómo "Taylor entra al escenario vs cómo sale", lo cual, efectivamente, hace a través de un gran carro de limpieza.

De acuerdo con el video, el vehículo, de color negro y con trapeadores acomodados a la vista, es llevado por dos miembros de staff a través de una rampa que conduce a la parte trasera del escenario.

En otro video, se ve el mismo carro llegando hasta la orilla del escenario y con la cantante saliendo del mismo; esta segunda grabación tiene mejor visibilidad, ya que está tomado desde una altura más considerable.

Posteriormente, se ve cómo la cantante sale del escenario caminando y escoltada por staff y seguridad, así como saludando a los fans que pueden verla desde ese punto del estadio o arena donde se encuentre.

Éxito

El fin de semana pasado, Taylor Swift se presentó en Arlington, Texas, donde no solo recibió las llaves de la ciudad y una vía fue renombrada con su nombre (Taylor Swift Way).

Sino además, se convirtió en la primera artista en tocar tres noches en el AT&T Stadium, "y básicamente solo quiero decir que estoy contando los segundos hasta que lleguemos al escenario de Tampa la próxima semana", afirmó en Instagram.

Mira cómo llega y sale al escenario de su exitoso Eras Tour a continuación: