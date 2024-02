Deadpool 3: ¿cuándo se estrena en México?

Y el momento llegó. El primer tráiler oficial de la tan esperada película Deadpool 3 se estrenó por todo lo alto durante la transmisión del Super Bowl 2024, llegando a millones de personas en cuestión de segundos.

Esta nueva aventura, Wade Wilson (Ryan Reynolds) será oficialmente parte del universo cinematográfico de Marvel, lo que queda de manifiesto al ver cómo este es llevado por agentes de la TVA (Autoridad de Variación Temporal, en español), dependencia que conocimos en la serie Loki.

Ahí es donde comienza lo interesante: Wade, al tener la extraña habilidad de romper la llamada cuarta pared representa una singularidad en su línea temporal, por lo que será una parte importante en una serie de eventos que combinan a todo el universo Marvel a su alrededor.

El título de esta nueva película no podría ser otro que Deadpool & Wolverine, pues ambos personajes se encontrarán en una historia que aún no ha sido develada del todo, pero que promete ser la película más taquillera del 2024.

Deadpool 3 en México

Habiendo dicho lo anterior, ¿cuándo se estrena Deadpool 3 en México? Pues bien, todo indica que Wade Wilson y el legendario Wolverine llegarán a los cines de la República Mexicana entre el 25 y 26 de julio.

Aunque por ahora ni Cinépolis ni Cinemex, dos de las cadenas más grandes del país tienen marcada una fecha para iniciar la preventa, habrá que estar atentos para no perderse la oportunidad de acudir al estreno de la película que, en el papel, podría salvar a Marvel tras los últimos fracasos en taquilla.

Y si bien el estreno de Madame Web está a la vuelta de la esquina, muchos afirman que al no ser parte oficial del MCU podría no ser muy del agrado de los fanáticos; cosa contraria a Deadpool, que desde su primer filme se volvió de los favoritos de los amantes y no tan amantes de los comics.