´Deadpool & Wolverine´ le arrebata un récord en taquilla a ´Joker´

´Deadpool & Wolverine´ sigue confirmándose como uno de los mayores éxitos de Marvel en los últimos tiempos. La cinta protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman ya suma más de 1,080 millones de dólares en recaudación a nivel mundial, y superó los 1,074 millones recaudados por ´Joker´ en 2019.

El top 3 lo completa otro filme reciente: ´Oppenheimer´ (2023) de Christopher Nolan estuvo cerca en su momento de arrebatarle el honor al Guasón protagonizado por Joaquin Phoenix y dirigido Todd Phillips, y la fórmula de juntar a estos irreverentes superhéroes finalmente dio el golpe sobre la mesa.

A pesar de que la restringida clasificación de la película ha sido un obstáculo para muchos fans menores de edad que desean disfrutarla en los cines, esto no frenó su éxito y ahora está en la cima de las películas para mayores de 18 años.

El protagonista y productor de la cinta, Ryan Reynolds, celebró este impresionante hito en sus redes sociales, haciendo uso de su característico humor asegurando que se guardaron muchas ideas que podrían haber aumentado el éxito de la película.

Now imagine if Hugh had done full frontal. With the cowl on of course. #DeadpoolAndWolverine ?? pic.twitter.com/ai6tSfVGTM