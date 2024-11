¿Lo verías? Danna tendrá documental en Disney+; te decimos cuándo se estrena

La cantante Danna Paola, hoy conocida simplemente como Danna, sorprendió a sus fanáticos al anunciar que está por salir a la luz un documental sobre su vida.

A través de sus redes sociales, la intérprete de Mala fama compartió el primer avance de esta producción que estará disponible en la plataforma Disney+.

Danna: Tenemos que hablar

Bajo el nombre Danna: Tenemos que hablar, este documental se adentrará en la vida de la cantante y actriz, quien en sus inicios tuvo una intensa participación en muchos de los programas infantiles más recordados en México.

Al parecer, la artista de 29 años aprovechará este escaparate para confesar muchos de sus más profundos miedos y secretos, además de cómo ha logrado lidiar con la fama que la encontró desde que era una niña y lo difícil de tener una vida privada bajo el ojo público.

"Un alma envuelta en drama, con historias ajenas que se contaban a través de mi propia piel y terminaban resonando en mí, me llevaron a entender que no fue malo... no fue en vano"; así se lee en la descripción que Danna hizo en sus redes al lado del primer avance de este documental.

Danna contará a sus admiradores en primera persona cómo es el vivir en el mundo del espectáculo, que no es solo fama y buenos momentos sino también muchas caídas, así como el lidiar con las expectativas que ella misma se impone y cómo estas, muchas veces, afectan su vida personal.

Será el próximo 27 de noviembre cuando Danna: Tenemos que hablar llegue a las pantallas a través de la plataforma Disney++, volviéndose una oportunidad para que sus seguidores y, por qué no, varios haters se internen un poco más en el sentir de la artista mexicana.

Ahora que lo sabes, ¿te animarás a ver el documental sobre la vida de Danna?