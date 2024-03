Danna Paola, en la mira por supuestamente promover ciberacoso

La cantante Danna Paola vuelve a estar en el ojo del huracán; en esta ocasión, internautas la señalan de estar promoviendo el ciberacoso hacia una usuaria de la red social X. Te contamos.

Como bien es sabido, desde hace un tiempo Danna Paola Rivera Munguía está en el proceso de cambiar su nombre artístico de Danna Paola a simplemente Danna, lo que se ha reflejado en todas sus redes sociales, a excepción de una.

Y es que la intérprete de Mala fama no ha podido cambiar su usuario en X (que hasta hace poco era @dannapaola) a simplemente @Danna; sin embargo, este nombre ya está ocupado, lo que ha desatado una extraña ´guerra´ en la plataforma.

¿Danna Paola promueve el ciberacoso?

En una cuenta de X llamada Danna Charts (@DannaPCharts) se compartió un video donde supuestamente la también actriz estaría promoviendo en un canal de WhatsApp ´un complot´ para que la persona que posee el nombre @Danna lo entregue.

Sobre la actual poseedora del nombre en disputa, afirmó Danna Paola, esta le ha solicitado la cifra de 400 mil dólares para cederle dicha etiqueta, dinero que la intérprete de XT4S1S dijo no estar dispuesta a pagar.

"Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil dólares. Entonces yo digo que hagamos un complot o que nos lo regale. O sea, es mi nombre, el twitter de la señora qué", se escucha en la grabación.

Actualmente, el nombre @Danna está siendo utilizado por una persona identificada como dannamarie, quien se unió a la red social del ave azul en el año 2006, y quien en algunos de sus últimas publicaciones ha exhibido algunos de los mensajes que ha recibido de supuestos fans de la cantante mexicana.

Las reacciones no se han hecho esperar; la mayoría cuestionan el por qué del actuar de Danna Paola, quien al parecer ha cambiado por ahora su nombre de usuario a @dannajustdanna, al presuntamente incitar a sus fans a acosar a quien hoy ostenta el otor nombre en X.

Sin embargo, hay quienes han compartido otra parte de los audios publicados por la cantante en su canal de WhatsApp, donde ella misma pediría a sus seguidores el no molestar a esta persona pues ya habría un equipo legal tratando de llegar a un posible acuerdo.

A continuación te dejamos los audios donde Danna Paola, supuestamente, incitaría a sus seguidores a ´un complot´ para recuperar el nombre @Danna; luego de que los hayas escuchado, te invitamos a que dejes tu opinión del tema en nuestras redes sociales.