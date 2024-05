Dancing Embryo; Inteligencia artificial y danza se fusionarán en Orizaba

El próximo 18 de mayo, en un evento gratuito, ciudadanos de Orizaba y la región podrán presenciar de primera mano el proyecto "Dancing Embryo", del coreógrafo mexicano Diego Marín quien es pionero de la danza humano-IA.

La cita es a las 18:30 horas, en un salón ubicado en Oriente 17 número 134, entre Norte 24 y 26 en la colonia El Edén, en Orizaba. Quienes deseen asistir pueden hacer su solicitud vía WhatsApp al número 2722066620.

El evento tendrá una duración de 60 minutos. Consiste en la presentación del libro "Hacia una danza post humana" de Diego Marín, y un performance ejecutado por él.

Sobre "Dancing Embryo"

"El proyecto ´Dancing Embryo´ asombró a Cambridge y fue nominado en los One Dance UK Awards; es una performance en tiempo real entre Diego Marín y una inteligencia artificial, en la que ambos generan, transforman y ejecutan danza", explicó el organizador.

Esta actividad conjunta entre un humano y la Inteligencia Artificial desafía el estatus de la IA como herramienta, permitiéndole ser un agente creativo y una pareja de baile, indicó.

Ambos, abundó, mantiene una interacción cinestésica que se refleja en una danza híbrida.

Agregó que la demostración es precedida por una plática en la que el coreógrafo explica la aproximación científica y filosófica, y los retos técnicos y conceptuales que afrontó durante el diseño y la interacción con un bailarín de inteligencia artificial.

El coreógrafo e intérprete ha destacado a nivel internacional por su propuesta de danza con inteligencia artificial.

"Sus obras de danza han sido exhibidas en teatros como la Ópera Real de Mumbai, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y el Teatro Deli de Londres.

Entre sus producciones escénicas destacan "Mentes Futuras" (2014), "Infraconsciencia" (2016), "Hedónimal" (2018), "The Secret of the Blessed" (2021) y "Dancing Embryo" (2022), destacó el organizador.