¿Cuánto cobró Céline Dion por cantar en la inauguración de París 2024?

Entre los muchos aspectos, sucesos y actuaciones que marcaron la gran inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, los reflectores finales se los llevó la cantante canadiense Céline Dion, quien apareció desde el primer piso de la Torre Eiffel, momentos después de que se encendiera el pebetero olímpico, para interpretar el ´Hymne A L'Amour´ de Edith Piaf en el cierre de la ceremonia.

Esta es la primera actuación pública que ofrece la cantante desde que fue diagnosticada en 2020 con el ´Síndrome de Persona Rígida´, una patología neurológica incurable que le resta movilidad a la artista, y la obligó a abandonar su carrera para someterse a tratamientos y mejorar su calidad de vida.

La cantante de 56 años, conocida mundialmente por ser la intérprete del tema ´My Heart Will Go On´, de la superproducción de James Cameron, Titanic (1997), regresó a los escenarios para formar parte de la inauguración de la cita olímpica que se disputará en París, Francia, país con el que siempre ha tenido una estrecha relación, y en el que sus fans le dieron un cálido recibimiento.

Every time I return to Paris, I remember there´s so much beauty and joy still to experience in the world. I love Paris, and I´m so happy to be back!

Thank you to our wonderful friends at The Louvre!

