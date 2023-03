'Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo' lidera categorías de la entrega 95 de los Premios Oscar

El filme de Daniel Scheinert y Daniel Kwan, ´Everything everywhere all at once´( 'Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo'), es la gran ganadora de los 95 Premios Oscar, donde obtuvo 7 premios de las 11 categorías en las que se encontraba nominada.

Al recibir el premio principal de la noche, el elenco tomó el escenario del Dolby Theatre y agradeció a La Academia y al público por el apoyo a la producción cinematográfica, que recibió los premios a Actriz y Actriz de Reparto, así como Guion Original, Edición y Dirección.

Aterrizaje

En punto de las 18:00 horas en tiempo de México, dieron inicio los 95 Premios Oscar con una entrada desde los aires por parte de su host Jimmy Kimmel, quien aterrizó al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles de un paracaídas.

La ceremonia estuvo llena de momentos emotivos, como la entrega del primer premio de la noche, Mejor Película Animada, que obtuvo Guillermo del Toro por ´Pinocho´.

"Muchas gracias a Netflix por creer en nosotros para hacer esta película", expresó el director, quien acompañado de su equipo de producción recibió el galardón de La Academia.

Asimismo, agregó que el stop motion "debe llevarse al siguiente nivel" y dedicó el premio a su esposa, su familia y a sus padres, quienes dijo "ya no están aquí, pero sigo siendo su hijo."

La Secretaría de Cultura del @GobiernoMX y sus instituciones felicitan al cineasta mexicano Guillermo del Toro (@RealGDT) por ganar el #Oscar a Mejor Película Animada por "Pinocho". ¡Enhorabuena!



— Secretaría de Cultura (@cultura_mx) March 13, 2023

Emoción

Otros de los momentos emotivos de la ceremonia fueron las intervenciones musicales, como la de Lady Gaga, quien interpretó ´Hold my hand´, canción original del filme ´Top Gun: Maverick´.

Así como el de Rihanna, quien volvió a los escenarios tras su show de Medio Tiempo en el Super Bowl 2023 y, en la fiesta máxima del cine, interpretó ´Lift me up´ de ´Black Panther: Wakanda forever´, por el que recibió ovación de pie.

Otro de los momentos emotivos fue el In Memoriam, donde el cantautor estadunidense Lenny Kravitz interpretó a piano el tema ´Calling all angels´. Dentro del grupo de personalidades recordadas se encontraron los actores Kristie Alley, James Caan, el músico Burt Bacharach y Irene Cara, cantante del tema y película ´Fame´.

Sin embargo, uno de los grandes ausentes dentro de la lista de homenajeados fue el mexicano Ignacio López Tarso, quien figuró en los Premios Óscar de 1960 por la película ´Macario´ nominada a Película Extranjera y que se convirtió en la primera mexicana en figurar en la categoría.

Lenny Kravitz conmovió a todos con su voz para el In Memoriam de los #Oscars.

Brillo

Los momentos chuscos no faltaron en la ceremonia, donde predominó la aparición de la burrita ´Jenny´, quien figura en la película ´The banshees of Inisherin´, la cual Jimmy Kimmel denominó como animal de ´apoyo emocional´.

"No solo es una actriz, es una burra de compañía. Eso dijimos desde el avión para traerla desde Irlanda. Así que si ganan o pierden, pueden recurrir a ella", externó.

Un grupo que brilló en la ceremonia fue el de la producción india ´RRR´, la cual se encontró nominada en diversas categorías, entre las que se encontraron Mejor Película, además del escenario, donde sus protagonistas interpretaron la coreografía del tema ´Naatu naatu´, original de la película.

LISTA DE GANADORES

Mejor Película Animada – Pinocho de Guillermo del Toro

Mejor Actor de Reparto – Ke Huy Quan

Mejor Actriz de Reparto – Jamie Lee Curtis

Mejor Documental – Navalny

Mejor Cortometraje – An irish goodbye

Mejor Fotografía – All quiet on the western front

Mejor Peinado y maquillaje – The whale

Mejor Vestuario - Black Panther: Wakanda forever

Película Extranjera – All quiet on the western front (Alemania)

Mejor corto documental - The elephant whisperers

Mejor corto animado – El niño, el topo, el zorro y el caballo

Mejor Diseño de Producción – All quiet on the western front

Mejor Música Original – All quiet on the western front

Mejores Efectos Visuales – Avatar: The way of water

Mejor Guion Original – Everything everywhere all at once

Mejor Guion Adaptado – Women talking

Mejor Sonido – Top Gun: Maverick

Mejor Canción Original – Naatu naatu de RRR

Mejor Edición – Everything everywhere all at once

Mejor Dirección – Everything everywhere all at once

Mejor Actor – Brendan Fraser por The Whale

Mejor Actriz – Michelle Yeoh por Everything everywhere all at once

Mejor Película – Everything everywhere all at once