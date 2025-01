Conciertos de Zayn Malik en México: precios de los boletos y cuándo es la preventa

El cantante británico y exintegrante de One Direction, Zayn Malik, ha levantado la emoción entre su fanaticada de México al anunciar su regreso al país, que será una de las paradas de su gira ´Stairway to the Sky´, misma que marca también su regreso a los escenarios tras años de ausencia.

Inicialmente, sólo se presentaría el 27 de marzo de 2025 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, pero ahora sus fans también podrán verlo el 28 de marzo en el mismo recinto.

La promotora Ocesa y el propio Zayn a través de sus redes sociales se encargaron de hacer el anuncio, atribuyéndolo a la demanda abrumadora que recibió su próxima presentación, lo cual, según el cantante, aviva su emoción de reencontrarse con su público mexicano.

Preventa de boletos para Zayn Malik en México

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y la preventa exclusiva será con Banamex. Estas son las fechas clave para adquirirlos:

Martes 28 de enero – Preventa VIP KEY (11:00 AM)

VIP KEY (11:00 AM) Martes 28 de enero – Venta Beyond/Prestige (9:00 AM)

Miércoles 29 de enero – Preventa Priority (9:00 AM)

Priority (9:00 AM) Jueves 30 de enero – Preventa Banamex (11:00 AM)

– (11:00 AM) Viernes 31 de enero – Venta General (11:00 AM)

Precios de los boletos

Tras la preventa de fans, estos son los precios oficiales publicados en Ticketmaster:

Pista: $2,708.50 MXN

Nivel B: $3,684.40 MXN

Nivel C: $2,464.50 MXN

Nivel D: $1,854.50 MXN

Nivel E: $1,244.40 MXN

La gira del regreso de Zayn Malik se realiza poco después del lanzamiento de su álbum Room Under the Straits, que ha sido aclamado por su sonido innovador y madurez musical, que posicionan al artista como uno de los más influyentes de los últimos años.

Su etapa con One Direction de 2010 a 2015 y su etapa como solista tras la ruptura de la aclamada boyband han estado cargadas de éxitos que seguro estarán presentes en su próxima presentación, asegurando un espectáculo emocionante.