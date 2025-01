BRIT Awards: Los Beatles vuelven a estar nominados después de 42 años

El grupo británico The Beatles no deja de demostrar, en pleno siglo XXI por qué sigue siendo una de las bandas más exitosas e influyentes de todos los tiempos. A más de medio siglo de su separación, sus canciones siguen sonando y siendo reconocidas en todo el mundo.

Para sorpresa de muchos (o quizá de nadie), el cuarteto de Liverpool irá, en pleno 2025, a por un premio más, pues tras más de 40 años de ausencia, han recibido una nominación a los BRIT Awards.

Estos premios, que organiza cada año la Industria Fonográfica Británica, son uno de los galardones más importantes de la escena musical británica, y su alcance es global, pues en su lista de ganadores y nominados destacan nombres como Taylor Swift, Billie Eilish, Sabrina Carpenter y Dua Lipa.

La canción que daría un premio más a The Beatles

Luego de su última aparición en los premios en 1983, cuando fueron reconocidos por su Contribución Destacada a la Música, en la próxima entrega que se realizará el 1 de marzo de 2025, The Beatles competirá en la categoría Canción del Año con ´Now and Then´.

Este sencillo fue lanzado en noviembre de 2023 con la etiqueta de ser "la última canción" del grupo. Nació a partir de una maqueta sin terminar, grabada en 1977 por John Lennon (muerto en 1980), y que por más de 40 años fue retrabajada por los miembros restantes del grupo.

El primer intento de restaurar la grabación fue en 1995 en el proyecto The Beatles Anthology, sesión en la que participó el también fallecido George Harrison (2001). La mala calidad de la cinta impidió su restauración total hasta 2022, cuando la tecnología basada en inteligencia artificial realizó el milagro.

Paul McCartney y Ringo Starr, los Beatles sobrevivientes, lograron crear una versión definitiva con nuevos instrumentos y letras, y tras lanzarla no sólo se volvió un éxito comercial, liderando listas en varios países, sino que también fue elogiado por la crítica.

El tema tiene una gran carga emotiva para muchos fans de los Fab Four, que vieron a sus cuatro integrantes reunidos gracias a la tecnología, y próximamente puede seguir aumentando su éxito haciéndose con un par de galardones; recordemos que también recibieron una nominación a los Grammys como Grabación del Año.