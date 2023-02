Clara Chía, hospitalizada por ataque de ansiedad

Trascendió que la actual pareja de Piqué, Clara Chía Martí, ha sido hospitalizada de emergencia por un ataque de ansiedad, derivado de toda la presión mediática que ha generado la separación del ex-futbolista con la cantante Shakira.

La pareja de 23 años fue hospitalizada de emergencia en el Quirónsalud de Barcelona, tal y como aseguraron las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez en El Nacional.

Aseguran que la popularidad de la última canción de la colombiana producida por el argentino Bizarrap, Music Sessions #53, pudo haber sido la que intensificó más el ataque de ansiedad de Clara.

Y es que mientras Piqué ha sabido lidiar con los constantes ataques y críticas incluso con humor, su actual novia ha sucumbido ante la constante exposición pública.

Hasta el momento no se han revelado nuevos detalles sobre la salud de Clara Chía. Sin embargo, algunos señalaron que la constante presión mediática, sumado al rumor de infidelidad de Piqué con la ex de Cristiano Ronaldo, Irina Shayk, podrían llevar a la joven a terminar su relación con el ex jugador del FC Barcelona.