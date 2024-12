Cinépolis: Fechas de preventa para el restreno del documental de One Direction

Para quienes crecieron con las voces de One Direction y soñaron con sus conciertos, la pantalla grande se prepara para revivir la historia de una de las bandas más icónicas de la última década, ofreciendo a los fans una experiencia inolvidable llena de nostalgia y emoción.

¿Alguna vez te preguntaste cómo un grupo de jóvenes logró conquistar el mundo desde un pequeño escenario? Muy pronto, una cinta que marcó a millones regresa a los cines para transportarte a los días de euforia, giras mundiales y éxitos que definieron una generación.

Prepara tus emociones y ajusta tu agenda, porque este diciembre traerá una sorpresa que ningún seguidor querrá perderse. La preventa ya está aquí, y las salas de cine se llenarán de recuerdos, risas y, probablemente, algunas lágrimas.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE PODRÁ DISFRUTAR DE "THIS IS US"?

Los fans de One Direction tienen una oportunidad única para revivir la magia de "This Is Us", el documental que marcó una generación.

Cinépolis ha anunciado que el material será reestrenado en sus salas el próximo 19 de diciembre, y la preventa de boletos ya está disponible desde el 5 de diciembre a través de su app y sitio web oficial.

El reestreno estará disponible en cines seleccionados de la cadena, y los interesados podrán consultar las sedes participantes al momento de adquirir sus boletos.

UN DOCUMENTAL CON MAYOR CARGA EMOCIONAL

Este reestreno cobra una nueva relevancia para los seguidores de la agrupación, conocidos como directioners, tras el reciente y lamentable fallecimiento de Liam Payne.

"This Is Us" ofrece una mirada íntima a los comienzos de One Direction, narrando su historia desde su formación en X-Factor hasta convertirse en un fenómeno global que llenó estadios como el O2 Arena de Londres.

El documental no solo muestra los momentos más icónicos de su carrera, sino también las dificultades y la unión entre Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Louis Tomlinson y Harry Styles.

Ahora, con la ausencia de uno de sus integrantes más queridos, la experiencia promete ser especialmente conmovedora para sus seguidores.

¿DE QUÉ TRATA "THIS IS US"?

Dirigido por Morgan Spurlock, el documental ofrece un recorrido por la vida y carrera de One Direction. A través de entrevistas, escenas detrás de cámaras y momentos en el escenario, "This Is Us" captura la esencia del fenómeno musical que marcó una era.

Desde sus humildes inicios en sus ciudades natales, hasta los reflectores de los escenarios más importantes del mundo, el filme es una celebración de los sueños cumplidos y del impacto global del grupo.