Cinépolis: estas son las salas donde se proyectará Interstella 5555

¡Atención, fans del anime y de Daft Punk! Próximamente estará regresando a la pantalla grande por tiempo extralimitado una gran conocida obra maestra animada: Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem.

Múltiples países recibirán la remasterización en 4K de esta cinta musical, ¡y México está entre ellos! Será la cadena de cines Cinépolis la encargada de proyectar el filme en sus salas, según lo anunció a través de su división +QUE CINE. Agárrate que aquí te contamos todos los detalles.

¿De qué trata Interstella 5555?

La cinta del año 2003 nació con la premisa de ser una adaptación audiovisual del álbum Discovery (2001), del dúo francés de música electrónica Daft Punk, con la historia dividida en segmentos por cada uno de los 14 temas que integran el álbum. Fue hecha en colaboración con el legendario Leiji Matsumoto.

Cuenta la historia de una banda musical extraterrestre que es secuestrada por un humano con oscuras intenciones, y les lava el cerebro para que se conviertan en estrellas de rock prefabricadas, obteniendo poder a través de sus éxitos.

El largometraje fue enormemente aclamado por el público la crítica por ser una mezcla magistral de la música de Daft Punk y la animación de Matsumoto, derivando en una experiencia audiovisual única que pronto será vista como nunca antes tras una profunda remasterización.

¿Cuándo y en qué salas podrá verse Interstella 5555?

Cinépolis se unirá a los más de 800 cines en todo el mundo que proyectarán de nuevo esta película. Estará en múltiples salas de la cadena en el país, con la peculiaridad de que sólo podrá verse por una única fecha: el 12 de diciembre de 2024.

La proyección del filme en 4K promete ser una experiencia única e irrepetible que muchos, en especial los fans, no querrán perderse, por lo que Cinépolis anunció que la preventa para adquirir los boletos a la función se activará este 13 de noviembre a través de su app y sitio web oficial.

Te recomendamos mantenerte al pendiente de cualquiera de estos dos medios, para que no pierdas la oportunidad de ver en todo su esplendor un clásico de la animación francojaponesa que marcó a generaciones.

¿Listo para una experiencia musical e intergaláctica?