Cierran cuenta de Dani Flow, tras comentarios misóginos

Dani Flow es un personaje popular en redes sociales, esto por sus canciones y recientemente, por sus comentarios donde defendió al youtuber Rix, acusado de abuso por la influencer Nath Campos, por esta razón, Flow fue acusado como misógino.

Ante ello, el 'cantante' de reguetón, se disculpó en sus redes sociales y se retractó de las opiniones emitidas contra el feminismo, pero parece ser que este no fue un motivo suficiente para ser disculpado ni por su público ni en las redes sociales, pues tras este mensaje, la red social X, suspendió su cuenta.

El originario de Irapuato, Guanajuato no ha declarado nada al respecto en sus otros canales oficiales como Instagram. Sin embargo, la desaparición de su cuenta fue notada por sus seguidores.

Como era de esperarse, las reacciones se hicieron presentes en la mencionada red social, donde la mayoría de usuarios celebra que la plataforma de Dani Flow haya sido borrada de la existencia. Aunque a decir verdad se desconoce si simplemente se encuentra suspendida temporalmente, si los administradores de X la cerraron definitivamente, o si fue el mismo artista quien decidió suprimirla.

"Dani Flow" es TENDENCIA porque #DaniFlow dio su opinión sobre el caso Rix y Nath Campos. pic.twitter.com/UPbDN3gVBG — ¿Por qué es TENDENCIA México? (@tendenciamexic) January 7, 2024

"Esta rima donde digo que no tocaría a mi hija, pero sí a sus compañeras de secundaria se hizo muy famosa en redes sociales en su momento como muchas otras que improvisé [...] "El abuso sexual no es broma, me disculpo por haber improvisado rimas tan imprudentes. Ese punch line no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan y esa es mi posición oficial y final sobre el tema", explicó.

Además afirmó que pretender ser una persona que busca aprender de los temas feministas y ser más empático con ellos. Previo a la disculpa había asegurado que no dejaría que su hija se acercara a estos movimiento que tildó de ser una especie de "mancha social".

"Por último, para aclarar lo que comenté sobre el movimiento feminista, como mencioné en mi último live este es un tema del que soy completamente ignorante por esta razón no debí seguir hablando al respecto, sino informarme más (...) desde siempre apoyo a cada persona que busque igualdad de derechos, reitero, me comprometo a informarme más sobre el tema y activamente buscar formas para que mi plataforma esté alineada a mis valores como persona", concluyó.

El video ya no se encuentra disponible en X, dado que se cuenta ya no aparece en la red social. Sin embargo, aún se puede ver en su perfil de Instagram.

