Chavela Vargas, ¿protagonista de una novela ilustrada?

Chavela Vargas, una de las intérpretes de música regional más conocidas en México y en el mundo, parece estar por vivir una nueva etapa más allá de la vida, ahora en el mundo de las letras.

Y es que la costarricense más mexicana del planeta es la protagonista de una novela del escritor y cineasta Mitch Hyman (Bubba the Redneck Werewolf; Vinnie and Mook Hitmen of the Supernatural), quien ahora busca llevar a la cantante a otro nivel.

Se trata de Chavela, chocolate y Cthulhu; la historia se desarrolla en los años 40, siendo la explicación del autor la siguiente:

"En 1940, cuando espías Nazi infiltrados en México encuentran la forma de usar la magia de las historias antiguas del Nuevo Mundo, sus dioses antiguos y brutales cambia formas, y mezclarlos con su ciencia moderna, intentan destruir la frágil y reciente alianza entre México y los Estados Unidos para la gloria del Tercer Reich. Sin embargo, Chavela no dejará que esto pase".

Las ilustraciones están a cargo de Adalisa Zárate, una de las pioneras de la narrativa gráfica y animación japonesa en nuestro país, por lo que pinta para volverse una historia de culto entre los amantes de lo sobrenatural, lo mexicano y, por qué no, de la intérprete de Paloma Negra.

Un homenaje literario a Chavela Vargas

Esta será la primera de una serie de aventuras que Chavela Vargas vivirá en este universo sobrenatural creado por Hyman, quien ya tiene en su haber historias que han despertado la imaginación de cientos de lectores y amantes de este género plagado de imaginación.

Por ahora, tanto Mitch Hyman como Adalisa Zárate iniciaron una campaña para recaudar fondos e imprimir esta historia, homenaje a Chavela Vargas y a la mexicanidad, y que esperan llevar en un futuro a la gran pantalla. Puedes ser un patrocinador haciendo CLICK AQUÍ.

Chavela Vargas nació en Costa Rica en el año 1919; sin embargo, ella adoptó la nacionalidad mexicana y prácticamente pasó sus días en nuestro país, falleciendo en Cuernavaca en el año 2012.

Más allá de la música, Vargas fue todo un icono de la cultura mexicana y de la comunidad LGBT, dejando una huella imborrable en la cultura popular de México.

Su frase ´los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana´ ha pasado a la historia, y es quizá una de las más recordadas de entre un sinfín de anécdotas que dejó para la posteridad.