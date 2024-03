Caso Héctor Parra: ¿el actor volverá a recibir sentencia?; hija explota en redes

El caso de Héctor Parra, sigue dando de que hablar, pues desde el año 2021, se reportó la detención del actor, por parte de agentes de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, tras su presunta participación en los delitos de abuso sexual y corrupción agravada, del que fue acusado por parte de su hija Alexa Hoffman y ex esposa, Ginny Hoffman.

Fue a mediados del 2023, cuando fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por el delito de corrupción de menores, por lo que el y su hija, Daniela Parra, decidieron abrir el recurso de apelación confiando en su inocencia y desde entonces, su hija, ha luchado contra todo pronóstico por la libertad de su padre.

'Un salto de fe' fue compartido tras la última audiencia de Héctor, donde su hija Daniela Parra y la abogada Samara Ávila, anunciaron que este 4 de marzo, el actor podría quedar en libertad. Sin embargo, en la resolución, las autoridades dictaron una nueva fecha para obtener sentencia.

Daniela Parra explota en redes: 'ese tribunal es de chocolate'

Fue a través de sus redes sociales en las que ella, mostró su decepción ante la situación pues se suponía que las autoridades dictarían sentencia a su padre, el actor, Héctor Parra; sin embargo, se le informó que será hasta el próximo 15 de marzo cuando se lleve a cabo una nueva audiencia.

"No esperábamos nada y aún así lograron decepcionarnos. Van a volver a dictar sentencia a mi papá el 15 de marzo, nos dieron una nueva audiencia. No esperábamos nada, pero sabíamos que estamos contra un sistema corrupto y al parecer nada tiene sentido desde que empezó el juicio, desde hace dos años ocho meses".

La ex participante de 'Las estrellas bailan en 'Hoy'' mencionó que se sentía enojada y frustrada. Aún así, la joven indicó que continuará con el proceso "hasta donde tope" y arremetió contra el tribunal que lleva el caso de su padre.

"Estoy enojada, decepcionada, frustrada pero siempre lo he dicho... hasta donde tope. Sabíamos que este tribunal era de chocolate como ya nos habían dicho muchas personas y resultó que si".

Uno quiere confiar en la justicia pero es IMPOSIBLE... no esperaba NADA y aún así logran decepcionarme. Que asco, que triste, que impotencia. De verdad, no lo puedo creer... anhelo el día que se pueda hablar de esto con pruebas, evidencias y más. Estoy cansada de la especulación — daniela (@DannielaPr) March 5, 2024

Daniela Parra, visiblemente afectada, explicó que le hubiera gustado dar otro tipo de noticias para toda la gente que le ha demostrado su apoyo a ella y al actor Héctor Parra; sin embargo, agradeció a todas las personas por sus oraciones y palabras de aliento.

"Ya no sé qué hacer. Me hubiera encantado darles otra noticia, que vieran otro tipo de historias, pero así pasó. Solo Dios sabe por qué están pasando así las coas, me queda claro. Gracias a todos por sus palabras, por sus oraciones".

"Mi papá sabía que esto podía pasar. Solo quiero decirles que no vamos a dejar de luchar hasta que se haga justicia, hasta que la verdad salga a la luz".

Además de las historias, Daniela Parra también utilizó su cuenta de X, para compartir su frustración e impotencia ante lo que ocurrió con el caso de su papá.