¿Hay romance? Captan a Shakira con Rauw Alejandro; sin Rosalía

La mañana de este martes 25 de julio la revista People dio a conocer que Rosalía y Rauw Alejandro le pusieron fin a su relación después de tres años de noviazgo, por lo que la noticia tuvo una gran repercusión en plataformas digitales donde miles de internautas han reaccionado a la mediática ruptura que todavía no ha sido confirmada por los involucrados y en medio de toda la polémica generada se dio a conocer un video que aumentó la controversia pues el reggaetonero fue captado junto a Shakira en un río de Puerto Rico, lo cual, desató todo tipo de especulaciones al respecto.

Como se mencionó antes, fue la revista People la encargada de dar a conocer que "La Motomami" y Rauw Alejandro decidieron ponerle fin a su romance "pese a que se aman y se respetan", sin embargo, no ofrecieron más detalles al respecto, pero esto fue suficiente para hacer estallar la red pues miles de internautas no dan crédito a la noticia y se han mantenido expectantes a que cualquiera de los dos involucrados confirme la noticia en sus redes sociales.

Captan a Shakira junto a Rauw Alejandro en Puerto Rico

A través de redes sociales Shakira dejó ver que para aprovechar las vacaciones de verano realizó un viaje a Puerto Rico junto a sus hijos, sin embargo, solo mostró su llegada a "La Isla del Encanto" y posteriormente presumió algunas de las maravillas naturales que visitó, sin embargo, en redes sociales distintos usuarios revelaron videos en los que se pudo ver que la colombiana estaba acompañada por Rauw Alejandro, quien aparentemente estaba fungiendo como guía de turistas de la ex de Gerard Piqué.





Rauw Alejandro junto a Shakira y su familia hace días en Puerto Rico.

@alanismarieg_ pic.twitter.com/gZjmc9g802 — Rauw Alejandro Daily (@RauwDailyEsp) July 24, 2023

En las imágenes difundidas se pudo ver a los intérpretes de "Te Felicito" tomar un baño en las aguas de un río donde había una espectacular cascada, sin embargo, en la referida grabación no se pudo apreciar nada que indicara que hay algún romance entre ambas celebridades y hasta ahora se sabe que solo comparten una cercana amistad, no obstante, en redes sociales se generaron distintas especulaciones en torno a este paseo de la colombiana y el boricua, quien dicho sea de paso, lleva varios días instalado en Puerto Rico pues no acompañó a Rosalía al cierre del "Motomami Tour", el cual, culminó el pasado fin de semana en el Festival Lollapalooza de París.

Es importante reiterar que, hasta el corte de esta redacción, ninguno de los involucrados en esta polémica ha ofrecido detalles al respecto, por lo que habrá que esperar para ver si Rauw Alejandro o Rosalíaconfirman su ruptura o si Shakira sale a aclarar cuál es su verdadera relación con el reggaetonero pues estas especulaciones también podrían afectarla en su vida personal ya que desde hace unas semanas ha sido vinculada sentimentalmente con Lewis Hamilton y con Jimmy Butler.