Cancelan concierto de Christian Nodal en Veracruz

El ahora papá se presentaría el 1 de diciembre en Veracruz, en las instalaciones del estadio de béisbol "Beto Ávila".

Hasta el momento no se saben los motivos por los cuales el intérprete de "Botella tras botella", "Ya no somos ni seremos" y "No te contaron mal", no se presentará en el puerto jarocho dejando a sus fans "vestidos y alborotados".

Fue a través de redes sociales, que la empresa encargada emitió un comunicado para informar que por problemas ajenos al artista el show tuvo que ser suspendido, aunque se presume que no vendió suficientes entradas.

"Lamentamos informar que debido a circunstancias ajenas al artista, la empresa organizadora y por cuestiones de logística, el concierto de Christian Nodal en Veracruz, programado para el 1 de diciembre, ha sido cancelado", se lee en el escrito.

También, dieron a conocer que las personas que adquirieron sus entradas podrán pedir la devolución del efectivo a partir del miércoles 15 de noviembre en la taquilla del Benito Juárez y, en caso de haber realizado el pago por tarjeta de crédito o débito, tendrán que enviar un correo solicitando la devolución.