Cancelan a Peso Pluma en Viña del Mar por vinculos con el narcotráfico

La participación de Peso Pluma en Viña del Mar está siendo considerada debido a las acusaciones que el cantante tiene por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Francisco Vidal, Presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) declara que el caso del cantante mexicano Peso Pluma se encuentra en conversaciones entre ejecutivos para examinar la validación de la participación para la siguiente edición del Festival Viña del Mar.

Artista confirmado para #viña2024 @pesopluma



¡Baby a mí lo que me faltaba eras tú!

Desde las raíces más profundas hasta los sonidos más modernos, Peso Pluma te hará sentir la verdadera esencia de la música mexicana! Uno de los artistas mas escuchado llega a Viña #Viña2024 pic.twitter.com/IzusHi3OaW — Festival de Viña del Mar (@elfestival) October 9, 2023

¿POR QUÉ ACUSAN A PESO PLUMA DE RELACIONES CON EL NARCO?

La controversia de la participación de Peso Pluma en el festival viña del Mar inició debido a las palabras en la columna de Alberto Mayo en donde señalaba que sería vulnerar el pacto social, y exhorta a imaginar un Festival donde los valores de la sociedad caigan.

"No le pido que imagine un festival trágico, no le pido escenas de horror. Simplemente quiero que especule, que imagine, cómo sería para usted un festival ominoso, un festival donde los valores de la sociedad toda se caigan por completo"

Alberto Mayo planteaba una hipotesis en donde el invitado Peso Pluma era famosos por reivindicar la pedofilia, gracias a las letras de sus canciones que según Mayo son de carácter propedofilia.

También en la columna expone que de este show en espacio público son responsables las autoridades y la red estatal de televisión y sería inaceptable promover la cultura del narco ante promociones de marcas e imágenes públicas.

Entre otras declaraciones Mayo menciona que el artista hace apología al narcotráfico, y lo acusa de asumirse en México al trabajo del narco, "Los nombra sin escrúpulos en sus canciones, habla de armas y el uso de ellas, habla cuánto valen las mujeres con pequeñas cinturas" y cita una frase...

"En la sangre traigo el 701... / Bélicos ya somos, bélicos morimos" (701 es una referencia conocida en México al Chapo Guzmán)

El columnista habla de lo inevitable que es pensar que no existan vínculos con el narcotráfico ya que no son solo canciones si no un discurso en donde elegía épicamente la vida del narco, inclusive menciona que tiene canciones encargadas de los propios carteles como el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

LOS NEXOS DE PESO PLUMA CON EL NARCOTRÁFICO

Peso Pluma ha sido señalado de hacer apología al narcotráfico, un lastre que desde hace años genera miles de muertes en México y que tiene a varias de sus localidades sumidas en la violencia

Anabel Hernández, especializada en temas del narco, develó el supuesto vínculo entre el intérprete y Néstor Isidro Pérez Salas, alias ´Nini´, exjefe de seguridad de Los Chapitos, grupo criminal liderado por los hijos de Joaquín ´El Chapo´ Guzmán, preso en Estados Unidos.

Anabel Hernández, especializada en temas del narco

La periodista confirmó que el cantante tiene vínculo con integrantes del crimen organizado: "Sí, más que nada con Nini... Va, le toca, tienen comunicación, favores, como cualquier favor. Ya sea como que ´préstame un auto´, ´golpea a aquel´, porque te digo, a veces los músicos se creen que son otra cosa (narcos).

¿CANCELAN LA PARTICIPACIÓN DE PESO PLUMA EN VIÑA DEL MAR?

El concejal del Viña del Mar, René Lues, hizo una solicitud pública a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti Serrano, donde pide reconsiderar la presencia de un cantante que representa todo lo contrario a los valores de la localidad y del festival.

Por el momento el caso de Peso Pluma se encuentra en analisis y a la espera de la resolución.