Camila Sánchez, lista para buscar la corona del Carnaval de Veracruz 2023 (+Video)

Desde muy pequeña, Camila Sánchez supo que quería participar para reina infantil del Carnaval de Veracruz, sin embargo el compromiso por superarse en su educación la llevó a postergar su sueño durante algunos años.

"Por mis estudios, porque me enfoqué en una certificación de inglés fue que aplazamos ser reina infantil, después también lo descarté, pero ahora que se me da la oportunidad pienso aprovecharla de la mejor manera", comentó la influencer veracruzana para el periódico Imagen de Veracruz.

"La Barbie Jarocha" compartió que en honor a su amiga Yeri MUA, reina del Carnaval 2022 quien la está apoyando, el color de su distintivo sería azul, sin embargo tampoco descartó utilizar el rosa, color que dijo la representa.

"Tenemos planeado que el color de mi distintivo sea azul porque mi amiga ganó con el azul y ella me va a apoyar también, pero cualquier cosa que no se pueda vamos a apostarle por el rosa que es mi color."

"Estoy muy agradecida con Yeri, la actual reina. Es de mis mejores amigas y yo la admiro mucho y muchas personas la critican, pero también muchas más la admiramos por todo lo que ha logrado a su corta edad, a mí me ha apoyado bastante y es algo que le voy a agradecer siempre", expresó.

Camila aseguró que aprovechará su próxima contienda para crecer, divertirse, trabajar junto a su equipo, amigos y personas que la aprecian, además de demostrar de qué están hechos los jarochos.

También afirmó que ya se encuentran preparados con una candidatura llena de sorpresas, buenos patrocinadores, equipo, producción y apoyo de colegas del medio. Además de que aprovechó para desear todo el éxito a sus próximas compañeras de candidatura.

Finalmente y tras el surgimiento de otra futura candidata que dice ser la verdadera Barbie Jarocha, Camila compartió que no tiene problemas con nadie, aunado a que subrayó, a ella le gusta ser conocida por su verdadero nombre.

"Sin ser grosera ni ofender a nadie, no tenía idea de quién era hasta que me estaban comentando que me querían robar el título. La verdad es que antes de que a mí me nombraran Barbie Jarocha yo no conocía ni había escuchado que a alguien más le dijeran así y yo soy Camila Sánchez, la gente me ha nombrado así y yo no quiero problemas con nadie", concluyó la influencer veracruzana.

