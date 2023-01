Camila Sánchez, influencer veracruzana, busca hacerse de un nombre en la farándula

Con apenas 19 años de edad, Camila Sánchez se ha vuelto todo un fenómeno de las redes sociales gracias al carisma que la caracteriza y al empeño que ha puesto para crecer en las plataformas digitales.

Guiada por sus padres, a quienes consideró un ejemplo de lucha, la influencer veracruzana trabaja día a día para mejorar y poder lograr sus próximos proyectos entre los que destacó ser cantante, conductora de televisión y actriz.

"Me siento muy feliz, desde pequeña he tenido el ejemplo de mis papás de trabajar muy duro para conseguir lo que quieres y siempre busco ser mejor en todos los sentidos. Vienen proyectos muy pronto y los van a poder ver en mis redes sociales.

"Lo primero que tengo pensado es llegar a ser es cantante, tengo que prepararme muy bien, pero es algo que siempre me ha gustado y tengo artistas como Michael Jackson, Bellakath e influencers como Kenia Os y Kimberly Loaiza que se han lanzado como cantantes y me inspiran bastante", expresó.

Camila dijo considerarse una persona alegre que le gusta luchar por sus objetivos, no se deja llevar por malos comentarios y que al igual que Barbie, apodo que sus fans le otorgaron, puede lograr lo que se proponga.

"Esto es algo que siempre aclaro, yo no me autonombré la Barbie Jarocha, aunque siempre digan lo contrario. Yo soy Camila Sánchez, pero gracias a un certamen de belleza el público me puso así porque tenía el cabello rubio, sin embargo ser Barbie no solo es eso, sino también es inspiración y enseñarles a los demás que pueden alcanzar todo lo que se propongan", compartió.

Aunque actualmente Camila es una estrella de las redes sociales, confesó para el periódico Imagen de Veracruz que nunca imaginó serlo ya que siempre se sintió más atraída por los certámenes de belleza, sin embargo reiteró que siempre toma las oportunidades que se le presentan para seguir creciendo.

"Sinceramente influencer no imaginaba ser, a mí siempre me gustaron los certámenes de belleza porque no nada más es la belleza si no el ejemplo que se le da a la sociedad y el mensaje que transmites. Ahora que se dan estas oportunidades con las redes sociales lo tomé y trato de dar un mensaje positivo, que yo siento que estoy haciendo las cosas bien y agradezco a quienes me han apoyado."

Aseguró que desde su inicio en redes, ha recibido comentarios tanto buenos como malos, sin embargo compartió que su secreto es no dejarse llevar por quienes la atacan pues desde muy niña fue víctima de bullying y ahora busca promover felicidad y tranquilidad a los demás pese a la adversidad.

"La Barbie Jarocha" comentó que entre sus pasatiempos favoritos están modelar, cantar, pasar tiempo con amigas, su familia, patinar y dedicar tiempo a la carrera que estudia actualmente para llegar a ser licenciada en Ciencias de la Comunicación.