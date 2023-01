´Cada golpe me ha hecho más fuerte´; responde Gloria Trevi tras nueva demanda

Apenas hace unas horas salió a la luz una nueva demanda por tráfico de menores y explotación sexual en contra de cantante Gloria Trevi, quien ya publicó en sus redes sociales un video, al parecer respondiendo al tema.

Sin hablar directamente sobre este nuevo proceso, ahora radicado en California, Estados Unidos, la mexicana escribió:

"Cada golpe me ha hecho más fuerte y más humana, me emociona todo lo que viene... siento q los q no me conocen porfin (sic) me van a conocer y al final todos me amarán".

Acompañado de un video, la Trevi sostuvo que aún tiene muchos proyectos en México, y aunque por ahora se encuentra en España está alistando una serie de conciertos para este 2023.

"El momento más oscuro de la noche es cuando va a empezar la aurora (...) Me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen.

Me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar, cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno y para luchar contra cualquier cosa; los quiero mucho y estén bien. Yo estoy bien".

Gloria Trevi fue acusada por dos mujeres en Los Ángeles por hechos ocurridos en los años 90, cuando Sergio Andrade aún era su representante, por haber usado su posición y así abusar de ellas durante al menos un año, cuando estas tenían 13 y 15 años.

Otras personalidades como la cantante Olga Tañón, la actriz y comediante Sheila y la también cantante Karen Luna respondieron a la publicación de la Trevi, dándole todo su apoyo al igual que diversos clubes de fanáticos y admiradores.

Sin embargo, también hubo comentarios acerca de las acusaciones que alrededor de 1999 opacaron la carrera de la cantante, y que recordaron el tiempo que pasó en prisión señalada por los mismos delitos que hoy resurgen en los Estados Unidos.