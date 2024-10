Boletos para Luis Miguel al 2x1: ¿en qué estado y cómo conseguirlos?

Luis Miguel ha vuelto a México para la culminación de su gira que comenzó en 2023, y en estos momentos se prepara para presentarse en la Ciudad de México del 8 al 16 de octubre.

Después de su paso por la capital nacional, el cantante visitará la ciudad de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, donde se presentará en el Estadio Hidalgo el 27 de octubre.

La expectativa es enorme en dicha entidad para la llegada del concierto más esperado del año, y por este motivo, la empresa promotora, Music Vibe, llevó a cabo una rueda de prensa donde lanzó una promoción que será del agrado de muchos.

A sabiendas del despliegue y la derrama económica que se verán como nunca antes en la ciudad y toda la entidad, representantes de la promotora anunciaron que a partir de este martes 7 de octubre será posible obtener las entradas al 2x1.

De acuerdo con el promotor José Fernando Montes Miranda, la venta de boletos para ver al Sol de México en el inmueble pachuqueño avanza de maravilla, pero su objetivo es alcanzar el lleno total a como dé lugar, con una afluencia de 22 mil personas en el estadio.

"Tenemos cerca del 80 por ciento del aforo vendido y queremos reventar, queremos que la gente que no ha podido comprar su boleto por diversas cuestiones, lo haga [...] traemos la intención que no quepa un alma en el estadio, no lo hacemos por una necesidad de venta, sino porque queremos que nadie aquí en Pachuca y sus alrededores se quede sin asistir a este concierto".