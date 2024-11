Bobby Pulido se retira de la música; ¿a qué se dedicará ahora?

Luego de casi tres décadas de carrera, el cantante Bobby Pulido anunció que dejará los escenarios en próximos días; "todo lo bueno llega a su fin", dijo el artista al borde de las lágrimas.

En conferencia de prensa realizada en Texas y compartida en sus redes sociales, el intérprete de Desvelado también adelantó que realizará una última gira para despedirse de sus fanáticos tanto en México como en los Estados Unidos y otras partes del mundo.

¿Por qué se retira Bobby Pulido?

Visiblemente conmovido, Bobby Pulido afirmó que este es el momento justo para cerrar su ciclo como artista; "no es una decisión que haya tomado a la ligera, la he pensado mucho. Siento que mi vida ha cerrado un círculo completo", expresó.

Sin embargo, el intérprete de Vanidosa adelantó que se aleja de los escenarios aunque no de la vida pública, pues sus planes son postularse para conseguir un cargo político en los Estados Unidos.

"Quiero servir a mi gente desde otra trinchera (...) siempre me intrigó la idea del servicio público; desde niño mi mamá me inculcó la importancia de estudiar y me interesé en ciencias políticas porque era una pasión para mí".

Frente a decenas de personas, Pulido agradeció todo el amor que el público le ha dado a lo largo de toda su carrera, destacando que estos años ´han sido una montaña rusa´ y a pesar de todo sus fanáticos siempre han estado ahí.

Bobby Pulido evitó ahondar en detalles sobre cuál cargo público competiría; el nacido en Edinburg, Texas, adelantó lo que será el nombre de su gira de despedida que se realizará a lo largo del 2025 y que se titulará ´Por la puerta grande´.

