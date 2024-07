Belanova en Xalapa encendió con su regreso triunfal en la gira "Vida En Rosa Tour"

La espera terminó, después de cinco años lejos de los escenarios, Belanova regresó con fuerza y magia en su gira "Vida En Rosa Tour". La ciudad de Xalapa fue testigo del espectacular regreso de Denisse Guerrero, Édgar Huerta y Ricardo Arreola, quienes se presentaron en el emblemático Nido del Halcón.

La noche comenzó con un estallido de emoción cuando las luces se apagaron y los aplausos resonaron por todo el recinto. Al iluminarse el escenario, el trío dio inicio a una velada inolvidable con el tema "Me pregunto", seguido de los clásicos "Niño", "Suele pasar" y "Escena final".

Denisse, deslumbrante en un look de encajes negros, saludó efusivamente a su público xalapeño.

Belanova en Xalapa FOTO: Acropolis Multimedios/Daniel Contreras

En medio de la emoción, compartió una divertida anécdota sobre la inspiración detrás de una de sus canciones, para luego arrancar con "Cada que...", arrancando sonrisas y aplausos.

El show no solo brilló por la música, sino también por la impresionante tecnología, con visuales de alta calidad y una gran pantalla central que hipnotizó a los asistentes.

"La música me ha dado tantas cosas buenas, como conocer muchas ciudades y partes del mundo, pero no cambio a mi México. Me encanta llegar a Veracruz y ver lo verde que es. Estoy feliz de estar aquí"

Declaró Denisse, provocando una ovación.

La voz cautivadora de Denisse guió a la audiencia a través de una lista de éxitos, incluyendo el icónico "Amor eterno" de Juan Gabriel, y temas propios como "Toma mi mano", "Barco de papel" y "Mírame".

La energía subió al máximo con "Por ti", "Baila mi corazón", "One, Two, Three, Go!" y "Hasta el final". La noche culminó de manera espectacular con el himno pop "Rosa Pastel", dejando a todos con una sonrisa y el corazón lleno de nostalgia y alegría.

Belanova demostró que su regreso no solo es una gira, sino una celebración de la música, la vida y la conexión con sus fans. ¡Xalapa fue testigo de una noche mágica que quedará en la memoria de todos!