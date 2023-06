"Estoy bien": Bebe Rexha responde tras golpe con celular en Nueva York

La cantante Bebe Rexha se encuentra "bien" tras recibir puntadas en su ojo izquierdo, el cual fue dañado por un teléfono celular que un hombre le aventó durante un concierto en su natal Nueva York.

La intérprete de ´Take me home´ se presentó la noche del domingo 18 de junio en la terraza del Pier 17 como parte de su show ´Best f*n night of my life´.

Mientras cantaba y caminaba por la pasarela del escenario, la cantante recibió un impacto por un teléfono, el cual emergió del público y recibió cerca de su ojo.

Dicho impacto la descolocó e incluso se tiró al suelo de rodillas para aminorar el golpe, el cual fue atendido por su staff.

Medios internacionales aseguran que la cantante salió del escenario para despedirse de sus fans, quienes no dejó de abuchear al provocador del incidente, el cual fue identificado como Nicolás Mavagna de 27 años.

Según el medio británico Daily Mail, el sujeto fue identificado y sacado del público por parte de la seguridad del evento; posteriormente fue arrestado.

Bebe Rexha continúa de gira por Estados Unidos

La cantante de 33 años se encuentra rcorriendo Estados Unidos desde mayo con el show ´Best f*n night of my life´, mismo que inició en Arizona. Posteriormente ha realizado más de 10 shows en el país, con uno en Toronto, Canadá, el pasado 15 de junio.

Tras su presentación en Nueva York, la cual se vio truncada por el golpe, la neoyorquina se presentará este 20 de junio en The Filmore de Filadelfia, seguido de siete conciertos más en Atlanta, Orlando, Houston, Dallas y Los Ángeles, California, donde concluirá su tour.

La intérprete de ´I´m´ good (blue)´ (estoy bien) -canción con la que tituló su curación en Instagram- se encuentra promoviendo su nuevo álbum, ´Bebe´, el cual vio la luz el 28 de abril en plataformas digitales.