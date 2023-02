Avatar 2 superó a Titanic como la tercera película mas taquillera de la historia

Tras solo dos meses de haber sido estrenada la segunda entrega de James Cameron "Avatar: the way of water" se convirtió en la tercera película mas taquillera de la historia, quitándole el lugar a otra entrega del mismo director "Titanic" la cual fue estrenada hace 25 años.

La tan esperada secuela "Avatar: The way of water" es uno de los mayores éxitos en la industria del cine pues en tan solo dos meses de su estreno ya se colocó en el tercer puesto, solo por debajo de Avengers: Endgame y su precuela Avatar.

Dejando así al director James Cameron con 3 producciones suyas entre las 4 películas mas taquilleras de la historia.

Hasta la fecha la secuela de Avatar ha acumulado 2 mil 243,3 millones de dólares, mientras que Titanic lleva 2 mil 248,8 millones.

Para algunos este logro no tiene tanto valor, pues para que Titanic se encuentre en este lugar ha requerido que sea reestrenada varias veces en los cines, acumulando así dicha cantidad, cosa que hasta el momento y por al menos unos cuantos años esto no sucederá con The Way of Water.

De acuerdo con el portal Deadline, los mercados más grandes de la franquicia Avatar, son Alemania, Francia, India, México, España, Italia, China, Reino Unido y Australia.

En México, la cinta ha recaudado más de 51.4 millones de dólares, y se mantuvo por más de 6 semanas en el primer lugar de taquilla a nivel nacional.