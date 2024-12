Eugenio Derbez, uno de los actores mexicanos más reconocidos, se encontró en el ojo del huracán tras criticar abiertamente el español de Selena Gómez en la película Emilia Pérez. Durante el podcast Hablando de Cine, Derbez calificó la actuación de Selena como "indefendible", generando un aluvión de comentarios en redes sociales.

Según sus palabras, las escenas de la cantante y actriz "saltaban" por la falta de matices en su actuación, atribuyendo esta situación al hecho de que el español no es su lengua principal.

Por su parte, Gaby Meza, presentadora del podcast, coincidió parcialmente con las observaciones de Derbez, señalando que los esfuerzos de Selena eran "poco convincentes". Sin embargo, también destacó el talento y trayectoria de la estrella texana.

Selena responde con elegancia

Selena Gómez no tardó en reaccionar. A través de TikTok, expresó: "Entiendo de dónde vienen... Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película".

Así se disculpó Eugenio Derbez tras criticar a Selena Gómez y desatar polémica

Además, recordó que actuar en español fue un desafío que asumió con orgullo, destacando su emoción por conectar con sus raíces mexicanas.

Derbez reflexiona y se disculpa

Tras el revuelo, Eugenio Derbez utilizó su cuenta de TikTok para ofrecer una disculpa pública. En un video sincero, el actor reconoció que sus comentarios fueron "indefendibles" y "descuidados". Subrayó la importancia de la unión dentro de la comunidad latina y expresó su admiración por la carrera de Selena.

"Pido disculpas sinceras. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón. Emilia Pérez merece ser celebrada"

Señaló Derbez, cerrando con un mensaje de apoyo y respeto hacia la cantante.