Andrés García estalla otra vez contra su hijo; "no me dejan morir en paz"

El actor Andrés García salió en defensa nuevamente de su esposa Margarita y explotó contra su hijo Leonardo a quien acusó de querer quedarse con su herencia.

Luego de la polémica y acusaciones mutuas entre su actual conyugue y su hijo Leonardo, Andrés García grabó un video en donde asegura que ni margarita ni el hijo de esta, Andrés López Portillo se quieren quedar con su dinero.

"Andrés López Portillo nunca ha tomado un centavo, ni de cheque o efectivo sin permiso", explicó en el video, en donde al inicio se puede leer un mensaje en el que asegura que el clip fue subido con el consentimiento del artista, en pleno gozo de sus facultades mentales.

Leonardo ha señalado que el actor de 81 años está controlado por su esposa, mientras ella acusa a los hijos de don Andrés de acercarse a él sólo por dinero.

Por ello, el protagonista de Pedro Navaja también deslindó a Margarita y a Andrés López de proporcionarle drogas y acusó a su ex esposa Sandra Vale de darles estupefacientes a sus hijos.

"Vamos aclarando que ni Margarita tiene que ver con la droga, ni Andrés López Portillo tampoco... Las drogas se las proporciona a sus propios hijos Sandy, su mamá", dijo.

García reiteró que son sus hijos quienes andan atrás de su herencia y los calificó de cretinos.

"Margarita no ha hecho más que ayudarme y apoyarme hasta cuando he necesitado dinero. Son envidias de mis otros hijos, así que a estos cretinos no les hagan caso, esa gente no tienen ninguna credibilidad y tampoco entienden que yo ando enfermo y no me dejan ni morir en paz", señaló.

"De ese tamaño de poca madr... que tienen Leonardo y otros hijos míos que andan por ahí, todo porque quieren quedarse con la herencia pues les va a tocar pura madr... ninguna herencia", agregó.