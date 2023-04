La cantante Ana Gabriel regañó a su asistente durante un en vivo en Instagram

Dicen que la tecnología no es para todos y es que ahora la cantante Ana Gabriel fue protagonista de un divertido momento en donde le llama la atención a su empleada doméstica mientras estaba en un video en vivo en Instagram.

La cantante previo a una presentación realizó una transmisión "en vivo" vía Instagram donde se le veía maquillándose mientras le platicaba a sus seguidores en dicha transmisión.

Ya para finalizar el video, la cantante se dirigió a sus seguidores comentándoles que realizaría una pequeña pausa en la transmisión para hacer una actividad.

"Voy a detenerlo un poquito porque voy a levantarme, ahorita me vuelvo a conectar ¿ok?", dijo Ana Gabriel, quien presionó uno de los botones en su pantalla, pero no logró detener su transmisión en vivo en Instagram.

Sin darse cuenta que seguía en vivo, Ana Gabriel le llamó la atención a Diana, mujer desconocida que se hizo presente en el video.

"Diana, estás contestando y estoy hablándole a la gente. Le estoy diciendo a la gente que ahorita regreso y tú me dices que okay".

Diana, ingenuamente contesto tras el regaño injustificado que pensó que Ana se refería a ella en un comentario que realizó la interprete.

"pensé que me decías a mí", a lo que la cantante mexicana señaló: "¿No te dijo que estoy grabando? Malamente no te lo dijo, te tiene que prevenir". Luego de aquella pausa, Ana Gabriel continuó con su proceso de maquillaje.

Aunque físicamente no se conoce, los usuarios de la aplicación aseguraron que no era la señora de la limpieza, si no, su hija, Diana Alejandra.