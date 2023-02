Alexis Siles comparte faceta pop con 'Realidad'

Alexis Siles comparte su lado pop con ´Realidad´, nuevo sencillo de su autoría y con el que inicia el año, tras un 2022 lleno de shows y promoción nacional e internacional.

En entrevista con Galería, el cantautor ofreció detalles sobre el tema y su videoclip, el cual se encuentra en YouTube y fue realizado en el Museo de Identidad Nacional de Tegucigalpa, Honduras, donde cuenta con un creciente público gracias a su música.

EL VIDEOCLIP se grabó en el Museo de Identidad Nacional de Tegucigalpa (Honduras).

Inspiración

De acuerdo con Siles, ´Realidad´ surgió en 2022 cuando comenzó a incluir ritmos pop en sus temas. El lanzamiento anterior, ´Tal vez´, contó con tintes urbanos pero más bailables, el cual ya reflejaba una "pequeña transición" entre géneros musicales.

"El pop siempre ha sido lo que más me gusta; el urbano me gusta hacerlo, pero no es algo que naturalmente me sale", comentó Alexis.

"Yo ya quería dar como esa faceta mía, de ´esto es lo que realmente hago´ y a mi me gusta mucho ese pop bailable, ochentero" -explicó- "Además, había escuchado una canción en la radio que dije ´quiero algo así´ y ya tenia bien la imagen de lo que quería."

Al cuestionarle sobre la inspiración para ´Realidad´, el cantante señaló que no cuenta con una como tal y aseguró que, en su proceso creativo, encuentra al final el porqué de sus temas.

"Cuando hago canciones, las letras me fluyen y luego, después de leerla, la relaciono conmigo" -subrayó- "No tal cual me nace de mí o de algo que me haya pasado, pero después ya la relaciono. De todos mis sencillos, el que más tenía que ver conmigo, en ese momento, era ´Lento lento´."

Sin embargo, ´Realidad´ cuenta con una historia a la que le dio forma con beats y unos riffs clásicos: "La escribí pensando en la típica escena de cuando la niña es buena y el chico no es malo, pero son diferentes."

"Él le hace la pregunta ´¿Quién te dijo que no soy para ti?´ y es como diciéndole a ella que se dejen llevar por lo que sienten y no por lo que puede decir la gente o algo así", detalló.

Cambios

El videoclip de ´Realidad´ muestra a Alexis Siles interpretando el tema enmarcado por el museo hondureño. El sitio le fue otorgado gracias a su participación en el Teletón de Honduras, donde hizo el debut del sencillo.

La recepción, de acuerdo con el cantautor, ha sido positiva y, tras publicarlo en redes y plataformas digitales, ha logrado un ascenso interesante pues, tan solo el 14 de febrero logró dos mil reproducciones.

"No había coincidido un lanzamiento con San Valentín; llegué a sacar canciones en marzo, abril, nunca en los primeros meses, pero creo que la respuesta es buena, la gente me ha dicho que sí", comentó.

"También hay gente que se está adecuando al cambio, porque había escuchado el urbano y ahora está escuchando esto. Quise enseñarles una faceta diferente a lo que también me gusta hacer y que le guste también a la gente", afirmó.

MÁS MÚSICA. El cantautor tuvo un 2022 lleno de shows y espera lanzar más sencillos este año.

Proyectos

Alexis Siles cuanta con una importante trayectoria musical que inició en su adolescencia, cuando formó parte de diversas agrupaciones que lo llevaron a escenarios de la República Mexicana.

En 2019 debutó como solista con el tema ´Quédate´, el cual le dio promoción en México y se posicionó en Spotify; posteriormente, en 2020 inició su internacionalización con temas como ´No te vayas´, ´Tal vez´, ´Lento lento´, ´La propuesta´ y ´Nao se afaste de mim´, tema en portugués para su público brasileño.

Con ´Realidad´, Alexis inicia una nueva faceta, tal como lo mencionó y alista más lanzamientos, pues ya cuenta con uno en puerta junto al cantautor hondureño Castelo, del cual aseguró "le va a gustar a la gente."

Asimismo, espera que 2023 sea "el año que más música saque", ya que 2022 tuvo gran promoción, pero ya cuenta con producciones listas para desarrollar.

"Siento que logramos muchas cosas en el 2022, logramos llegar a más gente, a diferentes países" -.comentó- "Lo veo como un año en que crecí como artista, pero este año quiero que sea el que más música saque, facetas mías y todo el año así."

El cantante está por confirmar shows en Puebla y Oaxaca y espera continuar con más presentaciones, sobre todo en Veracruz y a cuyo público envió un mensaje de agradecimiento.

"Quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado, desde el primer sencillo, hasta ahorita, en este camino que seguimos creciendo poco a poco", concluyó.