Al medio tiempo, Kendrick Lamar hace vibrar el Super Bowl 2025

El Super Bowl LIX se fue al medio tiempo con los campeones al borde del abismo, pues los Eagles de Filadelfia sumaron una abrumadora ventaja de 24 – 0 sobre los Chiefs de Kansas City.

Aún a la espera de confirmar quién se quedará con el trofeo Vince Lombardi, llegó la hora de otro de los aspectos más esperados de este evento deportivo: el espectáculo de medio tiempo.

Este año, el show está a cargo del rapero estadounidense Kendrick Lamar, quien ya sabe lo que es estar en el escenario del Super Bowl luego de haber aparecido en el descanso del 2022 junto a Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg y Mary J Blige.

Sin embargo, el artista, que está en pleno auge luego de haberse quedado con cinco premios en la más reciente entrega de los Grammys, vuelve en esta edición como la estrella principal.

ASÍ SE VIVIÓ EL ESPECTÁCULO DE KENDRICK LAMAR

El espectáculo fue introducido por el actor Samuel L. Jackson, conocido por interpretar a Nick Fury en el Universo Cinematográfico de Marvel, caracterizado como el auténtico Tío Sam.

El rapero saltó al escenario del Caesars Superdome de Nueva Orleans con Like That, una oda a la grandeza, y siguió con 30 of 30. Fiel a su estilo, Kendrick hizo vibrar a la multitud con sus temas cargados con mensaje de justicia social, desde el punto de vista de la sociedad afroamericana.

Otros éxitos del rapero incluyeron Humble, Peekaboo y el primer dardo al rapero canadiense Drake, Euphoria. La cantante SZA fue la superestrella invitada, junto a quien interpretó Luther.

Cuando más encendida estaba la multitud, el rapero deleitó con el que puede considerarse el himno de su carrera: All The Stars. Cuando parecía que el espectáculo llegaba al clímax, interpretó su más reciente éxito con el que arrasó en los Grammys, Not Like Us.

La canción tiene un mensaje tan poderoso, como lo es polémico, ya que ha sido señalada por lanzar acusaciones de pedofilia contra Drake y su círculo. Pese a las precauciones en la organización del Super Bowl, Kendrick no podía dejarla fuera de su repertorio.

UN LEGADO EN EL MEDIO TIEMPO

Kendrick Lamar finaliza su show, y se suma a la histórica lista de artistas que han deleitado en el entretiempo del evento más grande de la NFL, de la talla de Michael Jackson, Katy Perry, Lady Gaga, Paul McCartney, Beyoncé y The Weekend.