¡Arranca el Super Bowl! Sigue las emociones del Chiefs vs Eagles

El Caesars Superdome de Nueva Orleans recibe este domingo la LIX edición del Super Bowl, enfrentando a los Chiefs de Kansas City y a los Eagles de Filadelfia en un partido cuyo resultado llevará a la historia a quien resulte ganador.

Los Chiefs de Patrick Mahomes buscan ser el primer equipo en la historia de la NFL en sumar tres campeonatos al hilo, mientras que los Eagles quieren la revancha por la edición de 2023, donde fueron derrotados por los de Kansas por 38-35.

Previo a la patada inicial, como es tradición, se entonó el God Bless America y The Star-Spangled Banner, himno nacional de los Estados Unidos a cargo del jazzista Jon Batiste.

Además, se rindió un emotivo homenaje a las "víctimas de Bourbon", quienes en las primeras horas del 1 de enero de este 2025 murieron atropelladas por un presunto terrorista, en la misma ciudad de Nueva Orleans.

Los jugadores de ambos equipos no son los únicos protagonistas de la noche. La presencia de artistas y celebridades en el público capta también la mirada de los propios asistentes, y de las cámaras que transmiten el evento.

President Donald Trump meets the families of the victims and first responders from the January 1st terrorist attack in New Orleans. #SBLIX pic.twitter.com/jqPRI6Oyf0