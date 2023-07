Adiós, Pee-Wee Herman; muere el actor Paul Reubens a los 70 años

Paul Reubens, actor estadounidense mundialmente conocido por su papel de Pee-Wee Herman, perdió la vida durante el domingo 30 de julio, según reveló una publicación en su perfil verificado de Instagram. Reubens tenía 70 años.

En el mensaje, se revela que la causa de su fallecimiento fue el cáncer; "Paul luchó valientemente y en privado contra el cáncer por años con su inconfundible tenacidad e ingenio".

"Anoche dijimos hasta luego a Paul Rubens, un icónico actor estadounidense, escritor, comediante y productor, cuyo amado personaje Pee-Wee Herman encantó a generaciones con su positividad, fantasía y fe en la importancia de la bondad".

A la par, en la publicación se compartió una carta dejada por Reubins, en la cual ofrecía una disculpa por no haber revelado la enfermedad que lo agobiaba desde hace seis años; "los he amado demasiado y he disfrutado haciendo arte para ustedes".

¿Quién fue Paul Reubens?

Nacido en Peekskill, Nueva York, Reubens siempre fue un aficionado a la comedia; creció en Sarasota, Florida, lo cual para él fue un punto clave ya que ese lugar era el hogar de invierno del circo Ringling Bros.

Durante su formación siempre participó activamente en obras de teatro, llegando a ser reconocido como uno de los más talentosos en el club de teatro de su escuela secundaria.

Después de la universidad, donde jamás dejó de lado el teatro, creó al personaje de Pee-Wee Herman, el cual marcó para siempre su vida, logrando colocarse entre los favoritos del público en los teatros de Los Ángeles.

Fue en 1985 que Pee-Wee Herman saltó a la gran pantalla con la película "Pee-Wee´s Big Adventure", la cual Reubens coescribió; posteriormente, se convirtió en una serie de televisión en CBS que estuvo al aire de 1986 a 1991, ganando dos veces el Emmy y al cual fue nominado en 14 ocasiones.

Sin embargo, decidió dar fin al programa cuando en 1991 fue arrestado por ´exposición indecente´ en un cine para adultos en Florida.

Posteriormente, en 2003, fue acusado por posesión de material obsceno, con lo cual estuvo en contra pues siempre se declaró coleccionista de arte erótico, que es lo que afirmaba tener en su casa.

"Puedo estar de acuerdo en que piensen lo que quieran de mí, siempre y cuando eso no sea que soy un pedófilo, porque es mentira", sostuvo en una entrevista en 2005.

En 2010, Reubens produjo una reedición del Show de Pee-Wee Herman en Los Ángeles, la cual luego viajó a Broadway donde recibió excelentes críticas.

Además, Paul Reubens participó en otras producciones entre las que destacan la comedia "Hombres Misteriosos" e incluso "Batman Regresa" en el papel de Tucker Cobblepot, padre de Oswald Cobblepot, el entrañable ´Pingüino´ de Danny DeVito, solo por mencionar algunas.