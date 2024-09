¿Adiós a Arath? Tras amenazas de Adrian Marcelo el actor pide de nuevo abandonar la Casa de los Famosos

El drama en La Casa de los Famosos México 2 alcanzó un nuevo nivel de intensidad tras la sexta gala de eliminación celebrada este domingo 1 de septiembre. La competencia se volvió feroz cuando los equipos Mar y Tierra se enfrentaron en un duelo decisivo.

Al final, fue Gomita quien tuvo que despedirse de la casa, dejando a su equipo en una posición desfavorable con solo cuatro integrantes restantes: Ricardo Peralta, Agustín Fernández, Sian Chiong, y Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo enciende la polémica

La eliminación de Gomita no solo sacudió al equipo, sino que también provocó una reacción explosiva de Adrián Marcelo. Visiblemente alterado por el giro en el juego, el youtuber decidió apuntar sus críticas hacia Arath de la Torre, usando como excusa el posicionamiento del actor durante la gala de eliminación.

En una declaración que dejó a todos en shock, Adrián Marcelo lanzó una advertencia contundente:

"Me preocupa lo fuerte que se puede poner, Arath. Yo si te recomendaría que lo que sigue ya te prepares, carnal. No es amenaza. Viene fuerte o ¿qué te digo?. Digamos que lo anterior era en modo amistoso, ojalá no lo tomes como amenaza pero lo voy a jugar en ´very hard´. Hoy me diste luz verde."

Las amenazas continuaron, y Adrián Marcelo dejó claro que estaba dispuesto a jugar con todo: "Si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí en el próximo posicionamiento. Van a ver a su padre recibir un golpe bajo... Yo recomendaría que le suban a la dosis."

El silencio de Arath y su posible salida

Mientras Adrián Marcelo lanzaba sus advertencias, Arath de la Torre optó por el silencio. Sin embargo, las palabras del youtuber parecieron tener un impacto profundo en el actor, quien se retiró al cuarto Mar y confesó a sus compañeros que estaba considerando abandonar el reality show.

Con un simple "Dénme chance", Arath expresó su deseo de retirarse, lo que desató una respuesta emocional por parte de Briggitte, quien entre lágrimas le pidió que no se fuera: "No te puedes ir. De verdad si te vas, me voy yo, te lo juro. Tú eres mi fuerza aquí adentro. Por favor, no te puedes ir."

Arath acaba de confirmar que la producción de #LaCasaDeLosFamososMx le ha dicho que NO VA A SANCIONAR a Adrián Marcelo por todo lo que hace, ya que para ellos NO ES VIOLENCIA! @Televisa empresa socialmente responsable? #Arath #LaCasaDeLosFamososMex #LaCasaDeLosFamosoMexico pic.twitter.com/8xeQ4RjZ16 — Breaking it News (@breakingitnews) September 2, 2024

El origen del conflicto

El conflicto entre Arath de la Torre y Adrián Marcelo se remonta a la nominación de la semana número seis, cuando Arath se posicionó en contra de Adrián debido a comentarios que, según el actor, pusieron en riesgo su estabilidad emocional.

Adrian Marclo y Arath de la Torre

Arath expresó su incomodidad con la manera en que Adrián había jugado, mencionando que utilizó temas delicados e íntimos que afectaron su bienestar.

Por su parte, Adrián Marcelo, en ese momento, no respondió directamente a Arath, limitándose a pedir votos y expresar su admiración por el actor. Sin embargo, con las recientes declaraciones, parece que el conflicto está lejos de resolverse, y la tensión en la casa sigue en aumento.

¿Será este el adiós de Arath de la Torre en La Casa de los Famosos?

Los próximos días serán cruciales para el actor, mientras la audiencia espera con ansias su decisión final.