Actor de Grey's Anatomy, Eric Dane, revela la verdad sobre su despido de la serie ¡te contamos!

Grey's Anatomy es una aclamada serie de drama médico que ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su compleja trama, personajes profundos y emocionantes casos clínicos. Desde su debut en 2005, la serie ha contado con la participación de importantes figuras como Ellen Pompeo, Chandra Wilson y Patrick Dempsey, quienes se han ganado el cariño del público.

Recientemente, uno de los actores que dio vida a uno de los personajes más queridos de la serie, Eric Dane,el doctor "Mark Sloan" reveló detalles inéditos sobre su salida del programa, aquí te contamos.

¿Por qué salió el doctor "Mark Sloan" de Grey's Anatomy?

Recientemente, Eric Dane confesó que su partida de Grey's Anatomy no fue voluntaria. "Creo que fui despedido", afirmó el actor de 51 años.

Dane, quien interpretó al Dr. Mark Sloan durante seis temporadas, explicó que si bien su lucha contra la adicción al alcohol y las drogas no fue la razón principal de su salida, definitivamente no ayudó en la situación. "Estaba luchando contra la adicción. No me dejaron ir por eso, aunque definitivamente no ayudó", admitió.

El actor señaló que los altos costos que representaba para la cadena ABC fueron un factor determinante en su despido.

"Empezaba a ser como la mayoría de los actores que han pasado mucho tiempo en la serie muy costoso para la cadena", explicó.

Dane también mencionó que el éxito de la ficción podría continuar independientemente de quién permaneciera en el elenco, siempre y cuando mantuvieran a la protagonista principal, Ellen Pompeo.

¿Qué otros actores han salido de Grey's Anatomy?





















De acuerdo a la información proporcionada en los resultados de búsqueda, algunos otros actores que han sido despedidos o han abandonado "Grey's Anatomy" por razones similares a las de Eric Dane incluyen:

- Isaiah Washington (Dr. Preston Burke): Fue despedido de la serie en medio de un escándalo por hacer un comentario homofóbico a un compañero de reparto.

- T.R. Knight (Dr. George O'Malley): Abandonó la serie después de que se rompiera la comunicación entre él y la producción, y se especuló que la creadora Shonda Rhimes quería desanimarlo de hablar sobre su orientación sexual.

- Katherine Heigl (Dra. Izzie Stevens): Dejó la serie en la temporada 6 después de una disputa entre ella y los responsables de "Grey's Anatomy", quienes la acusaban de trabajar demasiadas horas.

- Sandra Oh (Dra. Cristina Yang): Decidió irse de la serie porque sentía que ya era el momento adecuado para dejar el personaje después de tantos años.

Así como Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd), cuya salida fue polémica debido a los problemas para trabajar con él, según se menciona en el libro "How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy".

La partida de Dane de Grey's Anatomy se produjo tras el final de la octava temporada, en la que su personaje sufrió un accidente aéreo. La muerte del Dr. Sloan ocurrió al inicio de la novena temporada. Aunque inicialmente Dane expresó su gratitud hacia el equipo de la serie y a la creadora Shonda Rhimes, ahora ha revelado que, en realidad, fue despedido de la aclamada producción.