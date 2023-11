¿Quieres cancelar tu tarjeta de crédito de Banco Azteca?; así puedes hacerlo

En el transcurso de los últimos años, el uso de las tarjetas de crédito y debito, ha aumentado, por la facilidad que estas representan y el rápido acceso para adquirir un producto o servicio, aunque, es de suma importancia conocer las ventajas y desventajas que cada banco otorga.

En el caso de Banco Azteca, te ofrece diversas opciones de tarjetas de crédito, como el Crédito Oro, la tarjeta Azteca, ABCredit Básica, Guardadito Go y Débito Digital. Todas, las puedes obtener desde la aplicación móvil o en tu sucursal más cercana.

Cuando existe algún problema con los movimientos bancarios, así como dudas o simplemente ya no son funcionales según cada persona, la primer duda que surge es ¿Cómo cancelar la tarjeta? Aquí te explicamos paso a paso.

¿Cómo cancelar tu Tarjeta de Crédito Banco Azteca?

Si crees que ha llegado el momento de deshacerte de tu tarjeta de crédito, sigue estos sencillos pasos.

1. Tu tarjeta debe estar en ceros totales: para la cancelación primero verifica que no exista ningún movimiento a favor o cargo en contra; para corroborarlo imprime tu historial de movimientos.

2. Procura dar de baja las domiciliaciones: aunque la mayoría se cancelarán junto con tu tarjeta, es conveniente que notifiques a los medios de pago asociados, ya que, mientas existan cobros pendientes, la cuenta bancaria no podrá darse de baja.

3. Comunica a tu institución financiera la decisión de cancelar tu tarjeta: puedes hacerlo por teléfono o por escrito en cualquier sucursal. Si abriste la cuenta con otra persona, ambos tienen que dar el consentimiento y su firma presencial para cancelarla. La institución está obligada a proporcionarte un acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio.

4. Pueden pedirte que entregues el plástico personalmente: Si no cuentas con la tarjeta, no te preocupes, sólo deberás manifestar por escrito que fue destruida o que no la tienes.

5. ¡Toma nota! Este trámite es totalmente gratuito. El banco no podrá penalizarte o cobrarte alguna comisión por la cancelación de cualquier tarjeta.

Si tienes alguna duda o enfrentas algún problema en la cancelación de tu tarjeta de crédito, puedes contactar a la CONDUSEF por su página web o llamando al teléfono: 55 53 400 999.

