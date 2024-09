Pensión Bienestar 2024: ¿a qué apellidos les depositan el pago hoy 10 de septiembre?

La Pensión Bienestar 2024 es un apoyo que destina el gobierno federal a los adultos mayores, con el objetivo de que puedan contar con un pago bimestral que les ayude a costear sus gastos y sobre todo, a llevar una vida digna.

Por esta razón ya comenzaron a realizar el deposito de la Pensión Bienestar correspondiente del periodo septiembre-octubre, el pago de 6 mil pesos, será el último que se realice durante la gestión del presidente AMLO, por lo que para el próximo sexenio de Claudia Sheinbaum, ya fue anunciado un incremento en este apoyo.

¿A qué apellidos les depositan el pago hoy 10 de septiembre?

Este 10 de septiembre, les corresponde el pago a los adultos mayores cuyas iniciales de su primer apellido sean las siguientes letras:

- Apellidos con H

- Apellidos con I

- Apellidos con J

- Apellidos con K

El resto de los beneficiarios recibirán su pago en los días siguientes, hasta el 21 de septiembre, según la letra inicial de su apellido.

Mientras tanto, para estos últimos meses del año, ya quedó establecido el calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2024, donde los adultos mayores recibirán su pago de acuerdo a las siguientes fechas:

¿Qué pasa si no retiras todo el dinero de tu tarjeta del Bienestar?

Una de las dudas acerca de este apoyo, es que sucede si no se retira todo el dinero de la tarjeta del Bienestar, si seguirá ahí o el monto desaparecerá, pero no debe generarte mayor preocupación, pues si no retiras todo tu pago, el dinero permanecerá en tu tarjeta hasta que dispongas de el.

De ninguna manera vencerá o habrá algún tipo de sanción, solo estará disponible hasta que tu hagas uso de el, aunque se debe mencionar que sí se recomienda retirar el dinero al menos una vez cada dos bimestres para evitar que la ausencia marque la suspensión del programa.