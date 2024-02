Matrimonios y patrimonios; esto debes tomar en cuenta al comprar una propiedad

Aunque al iniciar una familia, una pareja su vida familiar, uno de los principales anhelos y objetivos es poder tener una vivienda, el asunto se complica por el esfuerzo económico que se requiere, y por el que muchas veces se recurre a créditos, expuso la representante legal de Barzón Resistencia Civil Veracruz, Teresa Carbajal.

En este llamado mes del amor y la amistad, es importante tomar en cuenta algunos aspectos al iniciar una vida patrimonial y matrimonial, exhortó.

LA APUESTA POR UN TERRENITO; CHECA ASPECTOS LEGALES

"Como eso de los créditos es muy caro y aparte no es fácil acceder a un crédito hipotecario, entonces la opción inmediata o tradicional es comenzar con la búsqueda de un terrenito en donde después fincar una casita. La idea no es mala y la intención es de lo más sensata pues solo de esa manera se van dosificando los recursos, conforme los haya, para comenzar a construir algo que sea acorde al presupuesto y sin echarse encima tanta deuda".





Al respecto, Teresa Carbajal advirtió que es importante tener cuidado en torno a la situación legal de los terrenos, pues ha habido muchos casos en los que la inversión no tiene el fin deseado pues se compran terrenos con problemas legales, embargados, o que no estaban a nombre de la persona que dijo ser el dueño.

Por eso lo primero que hay que hacer para proteger la inversión después de revisar la ubicación del inmueble, investigar si cuenta con servicios públicos o con cuales no cuenta, y la cantidad de trámites y dinero que hay que invertir antes de hacerlo habitable.

También es importante pensar en la cercanía con escuelas, centros comerciales, mercados, hospitales, parques, transporte público y vías de acceso porque a la larga esto va a significar un ahorro en transporte y mejor comunicación con los espacios en donde habremos de hacer comunidad.

REVISA PAPELES DEL TERRENO

"Debemos de revisar los papeles del terreno o lote, -lo mismo sucede si se trata de una casa ya construida- la persona que venda el inmueble debe acreditar ser el legítimo propietario".

Asimismo, es importante ver las escrituras del inmueble, al final trae un número de inscripción definitiva que debemos consultar en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del lugar al que pertenezca la zona registral, con ese número es importante acudir a la oficina del Registro y verificar que la propiedad esté libre de gravamen.

"Es decir que no se encuentre afectada por alguna hipoteca o embargo o que no esté en litigio, porque si tiene alguna de estas notas vamos a comprarnos un problema en lugar de un patrimonio (...) Y nada que, el vendedor nos diga que no es grave, que no importa o que lo resolverá porque de haber sido así de fácil, se habría hecho antes de la venta. Todos los casos son diferentes, pero más vale optar por algo que no tenga problemas, para proteger el patrimonio, y hasta el matrimonio".

"Sugiero en ningún caso dar anticipos o llegar hasta la presencia del notario para revisar los documentos o investigar si el que nos está vendiendo es el dueño, porque ante la presión del compromiso, el desconocimiento o la confianza, o hasta la ilusión de cerrar el trato, se termina cediendo a la firma y al pago", resaltó la representante legal de Barzón.