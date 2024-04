¿Hackearon a Coppel? Lo que se sabe al momento de la caída del sistema

Si tienes que realizar algún pago en Coppel seguramente te has dado cuenta que, desde inicios de semana, el sistema de la tienda departamental no se ha recuperado al 100 por ciento, haciendo que varios trámites sencillos se vuelvan más que complicados.

La falla no solo ha alcanzado al sistema de la tienda, que de a poco se ha dio recuperando, sino también a su aplicación y plataforma en línea, por lo que se ha pedido a los clientes acudir a las sucursales y realizar personalmente sus transacciones para evitar problemas.

Sin embargo, la falta de una explicación clara sobre lo ocurrido en Coppel ha hecho a muchos pensar si no habrá alguna situación mucho más grave detrás de esta caída del sistema. Esto es lo que sabemos.

¿Hackearon a Coppel?

Aunque oficialmente la tienda no ha hecho comentarios sobre qué fue lo que causó la caída de sus sistemas, sus clientes han compartido en redes sociales algunas experiencias a raíz de que se dio esta situación y que pondrían en la mira un posible hackeo a la red de Coppel.

Por ejemplo, internautas y clientes hablan de llamadas desde números desconocidos, algo que no ocurría antes de la caída del sistema en Coppel.

El sistema de la tienda aún no se ha restablecido totalmente; sin embargo, hace unas horas Coppel anunció que ya se podían realizar abonos en sus tiendas, además que los clientes que contaban con Crédito Coppel ya podían hacer compras sin mayores problemas.

Aunque no se ha dado una explicación mas amplia sobre lo ocurrido la tienda asegura que se está trabajando arduamente para restablecer el servicio.

Y aunque se dice que no se cobrará intereses a quienes no lograron pagar a tiempo por esta situación, muchos afirman haber recibido llamadas para preguntarles acerca del atraso en sus pagos, lo que genera más dudas sobre si Coppel fue o no objeto de un hackeo.

La persona que hackeo el sistema de coppel, a ver si también hackea el sistema de Infonavit y se borren las cuentas impagables de nuestras casas...#coppel#nohaysistema pic.twitter.com/oEDgW6uuE8 — Mr. Leech (@MrL3exh) April 15, 2024

Incluso, hay usuarios de X que ya han comenzado a realizar algunas teorías en torno a lo ocurrido en Coppel durante esta semana; aquí te dejamos un ejemplo. Después de leerlo, te invitamos a compartir tu opinión en nuestras redes sociales.