Gasolina en Xalapa: este será el precio del 12 al 19 de enero ¡por las nubes!

¡Ya es fin de semana! luego de festividades decembrinas llega la cuesta de enero, por lo que es normal que ya comiences a andar 'un poco gastado', así que si buscas ahorrarte unos pesos, te damos la lista de estaciones con el precio más barato de gasolina en Xalapa del 12 al 19 de enero ¡apunta!

Gasolina magna:

La gasolina magna tiene un precio promedio de $24.13 a nivel nacional, $23.92 en Veracruz y $24.31 en Xalapa, aquí encuentras el combustible más barato en la capital veracruzana:

$23.28 pesos - Grupo gasolinero Athenea / Boulevard Culturas Veracruzanas 705, Xalapa, Veracruz.

$23.37 pesos - Cegasel / avenida de Las Jacarandas No. 17, y al mismo precio en Gaso Sumi / Gustavo Díaz Ordaz No. 115. / La Rotonda / avenida Miguel Alemán No. 33, Xalapa, Veracruz y en la gasolinera ServiGas Museo / avenida Primero de Mayo No. 746. /

$23.94 pesos - Novogas Tolloacan ubicada en Isauro Acosta No. 1, Xalapa, Veracruz.

Gasolina premium:

La gasolina magna tiene un precio promedio de $25.27 a nivel nacional, $24.49 en Veracruz y $25.22 en Xalapa, aquí encuentras el combustible más barato en la capital veracruzana:

$24.40 pesos - Grupo gasolinero Athenea / Boulevard Culturas Veracruzanas 705, Xalapa, Veracruz

$24.46 pesos - Novogas Tolloacan

$25.00 pesos - Diana Carolina Soto González en el Boulevard Xalapa-Banderilla Esquina Juan De La Barrera S/N, Xalapa, Veracruz.

Gasolina diésel:

La gasolina magna tiene un precio promedio de $25.64 a nivel nacional, $25.53 en Veracruz y $26.24 en Xalapa, aquí encuentras el combustible más barato en la capital veracruzana:

$25.38 pesos - Estación de servicio El Castillo / carretera Xalapa-El Castillo No. 2615, Xalapa, Veracruz.

$25.50 pesos pesos - Gasolinera Jorge Eugenio Soto Yarto / prolongación Antonio Chedraui Caram S/N, Xalapa, Veracruz y al mismo precio en Diana Carolina Soto González en el Boulevard Xalapa-Banderilla Esquina Juan De La Barrera S/N, Xalapa, Veracruz.

$25.59 pesos - En Servicio Nuevo Coatepec / Carretera Coatepec - Xalapa S/N Desviación a Pacho Viejo, Xalapa, Veracruz y al mismo precio en Estación de Servicio La Concepción / Circuito Plaza La Concepción No. 1-C, Xalapa, Veracruz.

Ahora ya lo sabes, estos son los precios de la gasolina en Xalapa del 12 al 19 de enero en los cuales se reporta un aumento considerable en todos los combustibles a nivel nacional, estatal y en la capital Xalapa, comparado al precio de la semana anterior, los de esta semana se fueron ¡por las nubes!

