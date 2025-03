Estos son los trabajadores que NO recibirán reparto de utilidades 2025

El reparto de utilidades es un derecho laboral que beneficia a los trabajadores en México, permitiéndoles recibir una parte de las ganancias obtenidas por las empresas durante el año. Sin embargo, existen ciertos casos en los que los empleados no tienen derecho a recibir esta prestación en 2025. A continuación, te contamos quiénes están excluidos de este beneficio y las razones detrás de esta decisión.

¿Quiénes no recibirán reparto de utilidades en 2025?

- Trabajadores de empresas con pérdidas

Las empresas que no generen ganancias o que hayan tenido pérdidas durante el ejercicio fiscal no están obligadas a repartir utilidades. En este caso, no habrá una distribución de recursos, ya que la empresa no tiene utilidades para repartir.

- Trabajadores eventuales o de confianza

Los empleados que tengan contratos por tiempo determinado o aquellos que ocupen cargos de confianza pueden estar excluidos del reparto de utilidades. Según la ley, los trabajadores de confianza tienen una relación laboral diferente y, en muchos casos, no tienen derecho a este beneficio.

- Socios o accionistas de la empresa

Las personas que sean socios o accionistas de la empresa no recibirán reparto de utilidades, ya que, como parte de su participación en la empresa, obtienen ganancias de acuerdo con su porcentaje de participación, lo cual reemplaza este derecho.

- Trabajadores que no hayan laborado durante el año completo

Aquellos empleados que hayan trabajado por menos de 60 días durante el año fiscal no tienen derecho al reparto de utilidades. Para que un trabajador reciba este beneficio, debe haber trabajado en la empresa durante al menos dos meses dentro del periodo correspondiente.

- Empleados de empresas exentas

Algunas empresas pueden estar exentas de repartir utilidades por diferentes razones, como aquellas que operan en sectores específicos (como algunas instituciones de educación o entidades sin fines de lucro) o que cuentan con un régimen fiscal diferente.

- Trabajadores bajo contrato por obra o proyecto

Aquellos empleados que estén contratados exclusivamente para realizar un proyecto específico o una obra determinada también pueden estar excluidos del reparto de utilidades, ya que su relación laboral es limitada a la duración del proyecto.

¿Cómo calcular el reparto de utilidades?

El reparto de utilidades se basa en el total de ganancias obtenidas por la empresa en el año fiscal. Se calcula tomando un porcentaje de las utilidades netas y distribuyéndolas entre los trabajadores de acuerdo con su tiempo de servicio y salario. Sin embargo, como mencionamos, no todos los trabajadores están contemplados para este beneficio.

El reparto de utilidades es un derecho importante para muchos trabajadores en México, pero no todos pueden beneficiarse de él.